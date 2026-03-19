Каждый пятый в России выбирает в качестве отдыха занятия спортом — больше половины отказались от походов в бары
При этом каждый второй испытывает тревогу перед рабочей неделей
19% работающих россиян выбирают спорт как способ восстановления, сообщает сеть офисов SOK. Каждый второй стал реже ходить в бары и клубы, почти столько же сменили круг общения или стали больше внимания уделять отдыху. При этом больше половины по-прежнему тревожатся из-за приближающегося понедельника.
Работники ИТ и консалтинга чаще отказываются от баров и ночных клубов
За год 50% россиян отказались от походов в ночные клубы и бары. Вместо этого каждый пятый справляется со стрессом, занимаясь спортом. Ещё 16% выбирают спа и массаж.
Сильнее всего поведенческие изменения заметны в отдельных отраслях. В IT и консалтинге чаще отказываются от ночных развлечений — об этом сообщили 26% и 24% соответственно. В банковском секторе 32% теперь избирательнее относятся к своему кругу общения, а в ритейле и e-commerce 15% начали чаще уделять внимание здоровью и отдыху.
Для трети сотрудников выходные — основное время отдыха
Для 32% офисных сотрудников выходные остаются единственным временем для восстановления. При этом треть респондентов старается закрыть рабочие задачи в будни, чтобы освободить время для отдыха.
Формирование планов становится нормой к концу недели: уже в четверг–пятницу 34% начинают продумывать досуг.
Почти 40% россиян готовы потратить в выходные от 1,5 до 3 тыс. рублей
Организация выходных остаётся сложной задачей для 39% россиян. Основные барьеры — необходимость согласовывать планы с семьёй (36%), финансовые ограничения (26%) и желание вместить максимум активностей (24%).
Большинство респондентов закладывают умеренный бюджет на отдых. 39% готовы тратить на выходные от 1,5 до 3 тыс. рублей, ещё 28% — от 3 до 5 тыс. Около четверти опрошенных допускают расходы до 10 тыс. рублей, и только 3% — более 15 тыс. рублей.
15% не могут полностью отключиться от работы даже в выходные
Несмотря на попытки изменить формат отдыха, 54% работающих россиян тревожатся из-за приближения рабочей недели. Основные причины — объём задач (23%), нерешённые личные дела (17%) и нехватка отдыха (13%). При этом 15% признаются, что даже в выходные не могут полностью отключиться от работы.
Россияне постепенно смещают досуг в сторону более здоровых и активных форматов, отказываясь от ночной жизни и алкоголя. Однако даже при смене привычек выходные остаются перегруженными ожиданиями, а «страх понедельника» — устойчивым элементом рабочего ритма.
