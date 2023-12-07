Минцифры предложило бизнесу взять на себя затраты по сбору персональных данных россиян

Минцифры подготовило новую версию законопроекта об обезличенных данных — она предполагает, что бизнес будет передавать массивы персональной информации в единую госсистему в уже обработанном виде. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.
Это означает, что операторы персональных данных должны будут самостоятельно нести расходы по обезличиванию данных.
Опрошенные Forbes эксперты не смогли оценить затраты на эти процедуры, указав лишь, что создание самой госсистемы может потребовать «сотен миллиардов рублей».
- Изначальный законопроект об обезличенных данных приняли в первом чтении еще в марте 2021 года. В документе указывалось, что бизнес может свободно использовать обезличенные данные человека, если получит его согласие. До второго чтения этот законопроект не дошел, Минцифры неоднократно его переписывало.
- Новую версию законопроекта ведомство разработало летом. В ней предусматривалось создание государственной информационной системы (ГИС), в которую по требованию регулятора операторы персональных данных обязаны предоставить данные своих клиентов, сотрудников, контрагентов.
- Планировалось, что доступ к этим пакетам данных, которые будут сформированы по определенному признаку, получат госорганы и подведомственные им организации. А по истечении трех лет на доступ могут претендовать и другие организации и люди, которых одобрит правительственная комиссия.
- В новой же версии предполагается, что обязанность обезличивания данных будет возложена на сами организации, а ГИС будет заниматься только их агрегацией и предоставлением доступа госорганам.
- При этом в тексте документа существует оговорка, согласно которой ГИС сама обезличит данные, если у организации нет технической возможности сделать это. Ожидается, что поправки начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Фото на обложке: Unsplash
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