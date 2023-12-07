Минцифры подготовило новую версию законопроекта об обезличенных данных — она предполагает, что бизнес будет передавать массивы персональной информации в единую госсистему в уже обработанном виде. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.

Минцифры предложило бизнесу взять на себя затраты по сбору персональных данных россиян