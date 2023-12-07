McDonald's запустит сеть кафе малого формата под брендом CosMc's

McDonald's начал тестировать новую концепцию сети кафе малого формата, говорится в сообщении компании. Под брендом CosMc's в течение года будет открыто десять ресторанов — они названы в честь маскота из 1980-х.

Концепция CosMc's, как отмечает Bloomberg, схожа со Starbucks. В меню будут представлены различные напитки, кофе, а также пончики и бутерброды.

Первое заведение появится уже в декабре в Чикаго, остальные девять планируется открыть в течение 2024 года.

«CosMc’s — это концепция небольшого формата со всей ДНК McDonald’s, но со своей уникальной индивидуальностью», — сообщил гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински, комментируя открытие сети.

Название нового бренда — это отсылка к одному из максотов McDonald's по имени Космак (CosMc), который появлялся в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов. CosMc — это инопланетянин из космоса, который очень хочет попробовать еду из McDonald's.

Изображения: McDonald's