SPO Softline прошло по нижней границе ценового диапазона

ПАО «Софтлайн» объявило результаты вторичного предложения акций на Мосбирже, SPO прошло по нижней границе ценового диапазона — 140 рублей за акцию. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.

В прошлом месяце Softline анонсировала, что в рамках SPO предложит до 25 млн акций своей «дочки» — ООО «Софтлайн Проекты».

Ценовой диапазон SPO был определен в границах от 140,00 до 149,84 рублей за акцию. Размещение прошло по нижней границе. Компания смогла привлечь в структуру акционерного капитала свыше 6,5 тыс. инвесторов

По итогам размещения, удовлетворены заявки розничных инвесторов на 4 млн акций. Еще по меньшей мере 20 млн бумаг приобретет институциональный инвестор, сообщают в Softline, но не уточняют его имени. Таким образом, компания привлечет порядка 3,5 млрд рублей.

Акции для размещения на Мосбирже предоставил в заем мажоритарный акционер — ООО «Аталайя». Уставный капитал Softline состоит из 280 млн акций, но для проведения SPO компания начала допэмиссию 44 млн акций. Когда она завершится, задолженность перед ООО «Аталайя» будет погашена ее акциями.

Полученные средства компания направит на проекты, которые обеспечат ускоренный рост стоимости всей группы.

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