Российский поставщик решений и сервисов в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности Softline предложит до 8% акций, сообщили в пресс-службе компании. Цена за бумагу составит от 140,00 до 149,84 рублей.

Softline предложит до 8% акций в рамках SPO на Мосбирже