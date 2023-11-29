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Softline предложит до 8% акций в рамках SPO на Мосбирже

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский поставщик решений и сервисов в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности Softline предложит до 8% акций, сообщили в пресс-службе компании. Цена за бумагу составит от 140,00 до 149,84 рублей.

Softline предложит до 8% акций в рамках SPO на Мосбирже

В рамках SPO на Мосбирже инвесторам предложат до 25 млн акций дочерней структуры Softline —  ООО «Софтлайн Проекты». Это соответствует примерно 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции.

При условии размещения запланированного количества акций общий объем привлеченных средств ожидается на уровне 3,5-3,75 млрд рублей. С 29 ноября по 6 декабря будет производиться сбор заявок.

Как отмечается в сообщении Softline, SPO проводится с целью финансирования наиболее перспективных проектов, которые обеспечивают ускоренный рост стоимости всей группы.

 Московская биржа начала торговать акциями ПАО «Софтлайн» в конце сентября.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

 

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