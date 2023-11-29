Softline предложит до 8% акций в рамках SPO на Мосбирже

Российский поставщик решений и сервисов в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности Softline предложит до 8% акций, сообщили в пресс-службе компании. Цена за бумагу составит от 140,00 до 149,84 рублей.
В рамках SPO на Мосбирже инвесторам предложат до 25 млн акций дочерней структуры Softline — ООО «Софтлайн Проекты». Это соответствует примерно 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции.
При условии размещения запланированного количества акций общий объем привлеченных средств ожидается на уровне 3,5-3,75 млрд рублей. С 29 ноября по 6 декабря будет производиться сбор заявок.
Как отмечается в сообщении Softline, SPO проводится с целью финансирования наиболее перспективных проектов, которые обеспечивают ускоренный рост стоимости всей группы.
Московская биржа начала торговать акциями ПАО «Софтлайн» в конце сентября.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
- 2 Skyeng планирует IPO на Московской бирже в 2024
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 В ЦБ назвали случай с фейковым банкротством СПБ Биржи «близким к преступлению»
- 5 Центральный контрагент «СПБ Биржи» приостановил вывод средств со счетов клиентов
ВОЗМОЖНОСТИ
30 ноября 2023
30 ноября 2023
30 ноября 2023