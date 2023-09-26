Московская биржа начала торговать акциями «Софтлайн»

Московская биржа 26 сентября начала торговать акциями ПАО «Софтлайн», торговый код — SOFL, говорится в сообщении торговой площадки.

Акции включили в котировальный список второго уровня Мосбиржи, торги и расчеты проходят в российских рублях.

В рамках первичного размещения акций (IPO) произошел обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq на акции ПАО «Софтлайн». На начало торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15,7%.

В прошлом году бизнес Softline Holding plc был разделен на зарубежный (Noventiq) и российский (ПАО «Софтлайн»), в результате чего у инвесторов появилась возможность обменять ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн».

Российское подразделение Softline, как сообщалось, вышло из состава глобальной корпорации осенью 2022 года. Разделение бизнеса производилось через продажу SLR Игорю Боровикову за $1 и размытие его доли и SGI Limited в компании.

В апреле основатель Softline Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров.

В августе 2023 года Softline заявила о планах обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге акций. Сообщалось, что процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.

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