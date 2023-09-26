Московская биржа начала торговать акциями «Софтлайн»

Московская биржа 26 сентября начала торговать акциями ПАО «Софтлайн», торговый код — SOFL, говорится в сообщении торговой площадки.
Акции включили в котировальный список второго уровня Мосбиржи, торги и расчеты проходят в российских рублях.
В рамках первичного размещения акций (IPO) произошел обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq на акции ПАО «Софтлайн». На начало торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15,7%.
В прошлом году бизнес Softline Holding plc был разделен на зарубежный (Noventiq) и российский (ПАО «Софтлайн»), в результате чего у инвесторов появилась возможность обменять ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн».
- Российское подразделение Softline, как сообщалось, вышло из состава глобальной корпорации осенью 2022 года. Разделение бизнеса производилось через продажу SLR Игорю Боровикову за $1 и размытие его доли и SGI Limited в компании.
- В апреле основатель Softline Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров.
- В августе 2023 года Softline заявила о планах обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге акций. Сообщалось, что процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.
- IT-компания поставляет решения для цифровой трансформации, облачных сервисов, информационной безопасности и сопутствующие решения и услуги.
Фото на обложке: T. Schneider /
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