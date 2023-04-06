Основатель Softline Игорь Боровиков объявил о продаже 100% компании

Основатель группы компаний Softline Игорь Боровиков принял решение выйти из состава акционеров Softline, сообщили в пресс-службе компании. До 30 апреля планируется завершить сделку по продаже 100% Softline управляющей компании ООО «ТЕТИС Кэпитал».
«В скором времени сотрудники и менеджмент получат в прямое владение до 15% акций АО «Софтлайн», что еще в большей степени синхронизирует интересы сотрудников и других акционеров компании. Это станет дополнительным стимулом для скорейшего достижения поставленных перед менеджментом целей. Уникальная опционная программа долгосрочной мотивации, принятая в Softline, доведет долю владения сотрудников до 25-30% в среднесрочной перспективе», — сказал Боровиков.
Он также подчеркнул важность создания такого формата участия в капитале миноритарных акционеров и владельцев GDR Softline, при котором они смогут эффективно монетизировать свою связь с группой.
Все детали участники рынка получат в ближайшее время, добавил Боровиков.
«Что касается моего будущего, то я планирую сосредоточиться на новых инвестиционных проектах и личной жизни», — заключил основатель компании.
Минувшей осенью российское подразделение Softline вышло из состава глобальной корпорации. Разделение бизнеса производилось через продажу SLR Игорю Боровикову за $1 и размытие его доли и SGI Limited в компании.
В тот же период источники Reuters сообщили, что отделившееся подразделение Softline собирается провести IPO на Мосбирже в третьем квартале 2023 года.
В феврале Softline объявила о формировании совета директоров, в него вошли пять представителей компании и четыре независимых директора.
Фото на обложке: Akira Kaelyn /
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