Российский бизнес Softline планирует провести IPO в 2023 году — Reuters

Анонимные источники агентства Reuters утверждают, что российское подразделение Softline, вышедшее из состава глобальной корпорации, задумывается о первичном публичном размещении акций на Московской бирже в 2023 году.
Предполагается, что IPO пройдет в третьем квартале грядущего года, если данные источников Reuters из инвестиционных банков верны.
Собеседники агентства при этом не объясняют, почему компания не заявляет о решении публично.
Головная корпорация Softline стала публичной на Лондонской бирже в октябре 2021 года и смогла привлечь $400 млн.
Ранее стало известно, что российский бизнес перешел основателю Softline Россия Игорю Боровикову за $1.
Перед этим Softline приобрела турецкого партнера Microsoft по облачным сервисам.
Фото на обложке: Christina Morillo / Pexels
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