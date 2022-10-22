Российский бизнес Softline планирует провести IPO в 2023 году — Reuters

Анонимные источники агентства Reuters утверждают, что российское подразделение Softline, вышедшее из состава глобальной корпорации, задумывается о первичном публичном размещении акций на Московской бирже в 2023 году.

Предполагается, что IPO пройдет в третьем квартале грядущего года, если данные источников Reuters из инвестиционных банков верны.

Собеседники агентства при этом не объясняют, почему компания не заявляет о решении публично.

Головная корпорация Softline стала публичной на Лондонской бирже в октябре 2021 года и смогла привлечь $400 млн.

Ранее стало известно, что российский бизнес перешел основателю Softline Россия Игорю Боровикову за $1.

Перед этим Softline приобрела турецкого партнера Microsoft по облачным сервисам.

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