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Softline планирует листинг на Мосбирже

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Softline планирует обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге акций, говорится на сайте компании. Торги должны начаться в сентябре, рассчитывают в Softline.

Softline планирует листинг на Мосбирже

Перед началом торгов должны завершиться расчеты в рамках обмена. Для него акции предоставит крупнейший акционер компании —  ООО «Аталайя».

Процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.

Уточняется, что в свободном обращении в состав акций войдут те, которые будут получены держателями депозитарных расписок Noventiq в рамках обмена, а также бумаги, которые сотрудники компании получат в качестве долгосрочной мотивации.

Минувшей осенью российское подразделение Softline вышло из состава глобальной корпорации. Разделение бизнеса производилось через продажу SLR Игорю Боровикову за $1 и размытие его доли и SGI Limited в компании. 

В тот же период источники Reuters сообщили, что отделившееся подразделение Softline собирается провести IPO на Мосбирже в третьем квартале 2023 года.

В апреле основатель Softline Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров.

Фото на обложке: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

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