Softline планирует листинг на Мосбирже

Softline планирует обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге акций, говорится на сайте компании. Торги должны начаться в сентябре, рассчитывают в Softline.
Перед началом торгов должны завершиться расчеты в рамках обмена. Для него акции предоставит крупнейший акционер компании — ООО «Аталайя».
Процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%.
Уточняется, что в свободном обращении в состав акций войдут те, которые будут получены держателями депозитарных расписок Noventiq в рамках обмена, а также бумаги, которые сотрудники компании получат в качестве долгосрочной мотивации.
Минувшей осенью российское подразделение Softline вышло из состава глобальной корпорации. Разделение бизнеса производилось через продажу SLR Игорю Боровикову за $1 и размытие его доли и SGI Limited в компании.
В тот же период источники Reuters сообщили, что отделившееся подразделение Softline собирается провести IPO на Мосбирже в третьем квартале 2023 года.
В апреле основатель Softline Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров.
Фото на обложке: Iljanaresvara Studio /
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