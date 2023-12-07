Pantone определил главный цвет 2024 года

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года — это персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz (персиковый пух). Об этом сообщила организация.
Цвет года по версии Pantone влияет на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
В качестве главного цвета 2023 года институт Pantone выбрал Viva Magenta 18-1750. Это естественный оттенок из семейства красных, который выражает силу и внутреннюю энергию.
Фото на обложке: Unsplash
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