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Pantone определил главный цвет 2024 года

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года — это персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz (персиковый пух). Об этом сообщила организация.

Pantone определил главный цвет 2024 года
По описанию института, этот оттенок персикового «теплый и уютный» и говорит о стремлении к единению с окружающими. Организация считает, что этот цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Цвет года по версии Pantone влияет на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.

В качестве главного цвета 2023 года институт Pantone выбрал Viva Magenta 18-1750. Это естественный оттенок из семейства красных, который выражает силу и внутреннюю энергию.

Фото на обложке: Unsplash

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