«Вкусвилл» тестирует формат фруктово-овощных лавок «Фруткорт»

«Вкусвилл» тестирует фруктово-овощные лавки с продажей свежевыжатых соков, смузи и коктейлей «Фруткорт». Первая точка площадью 70 кв. м. открылась в жилом комплексе «Мякинино парк» в Москве.
Ассортимент фруктов и овощей почти полностью состоит из позиций поставщика. Там также будет свежая зелень, микс-салаты и замороженные продукты, пишет «Коммерсантъ».
Сейчас на этом рынке работают мелкие игроки, бизнес которых отличает низкая доходность и высокая ротация. Но «Вкусвилл» может повысить эффективность за счет больших объемов закупок и расширенного ассортимента, считают эксперты.
- В начале августа 2023 года «Вкусвилл» запустил новый онлайн-проект с товарами из Индии — «Индилавка». Каталог насчитывает более ста позиций, «Индилавка» предлагает благовонья, экзотические сладости, специи и натуральную косметику. Самыми популярными за первые месяцы работы проекта стали благовония «супер сандал», специи карри, подставка для благовония, кокосовая мука и другие.
Фото на обложке: Unsplash
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