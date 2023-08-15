«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию товарного знака «Индилавка»

«Вкусвилл» запустил новый онлайн-проект с товарами из Индии — «Индилавка», компания подала заявку на регистрацию товарного знака. Каталог насчитывает более ста позиций, «Индилавка» предлагает благовонья, экзотические сладости, специи и натуральную косметику.
Жители Петербурга, Москвы и Мособласти могут заказать товары с бесплатной доставкой прямо в онлайн-каталоге «Вкусвилла» в разделе «Супермаркет». Для жителей других регионов заказ доступен в сервисе «Доставка по всей России и СНГ» на сайте Russia.vkusvill.ru.
Компания изучила возросший в 2022 году спрос на товары из Индии и в конце года запустила проект в тестовом режиме в пяти дарксторах. За полгода объемы продаж индийских товаров выросли на 90%, и команда решила масштабировать сервис.
Компания сотрудничает с официальным дистрибутором, давно закрепившимся на российском рынке. Поставки по морю осуществляются раз в месяц. На текущей стадии развития проекта товары будут представлены под брендом производителя.
Для проекта разработаны отдельная айдентика и визуал — логотип, фирменные цвета и отличительный знак —маскот — воздушный синий слон.
Самыми популярными за первые месяцы работы проекта стали благовония «супер сандал», специи карри, подставка для благовония, кокосовая мука и другие.
В начале месяца российский ритейлер вышел на рынок Киргизии, товары «Вкусвилла» начали продаваться в местных супермаркетах.
Фото на обложке: «Вкусвилл»
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