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«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию товарного знака «Индилавка»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Вкусвилл» запустил новый онлайн-проект с товарами из Индии — «Индилавка», компания подала заявку на регистрацию товарного знака. Каталог насчитывает более ста позиций, «Индилавка» предлагает благовонья, экзотические сладости, специи и натуральную косметику.

«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию товарного знака «Индилавка»

Жители Петербурга, Москвы и Мособласти могут заказать товары с бесплатной доставкой прямо в онлайн-каталоге «Вкусвилла» в разделе «Супермаркет».  Для жителей других регионов заказ доступен в сервисе «Доставка по всей России и СНГ» на сайте Russia.vkusvill.ru.

Компания изучила возросший в 2022 году спрос на товары из Индии и в конце года запустила проект в тестовом режиме в пяти дарксторах. За полгода объемы продаж индийских товаров выросли на 90%, и команда решила масштабировать сервис.

Компания сотрудничает с официальным дистрибутором, давно закрепившимся на российском рынке. Поставки по морю осуществляются раз в месяц. На текущей стадии развития проекта товары будут представлены под брендом производителя.

Для проекта разработаны отдельная айдентика и визуал — логотип, фирменные цвета и отличительный знак —маскот — воздушный синий слон.

Самыми популярными за первые месяцы работы проекта стали благовония «супер сандал», специи карри, подставка для благовония, кокосовая мука и другие.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В начале месяца российский ритейлер вышел на рынок Киргизии, товары «Вкусвилла» начали продаваться в местных супермаркетах.

Фото на обложке: «Вкусвилл»

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