Продукция «Вкусвилла» появилась в супермаркетах Киргизии

«Вкусвилл» вышел на рынок Киргизии, продукция ритейлера появилась в местных супермаркетах, сообщила компания.
На этом рынке компанию официально представляет «Азия Ритейл» — крупнейшее местное предприятие в сфере розничной торговли.
Товары «Вкусвилла» с конца июля можно найти в продаже в сети магазинов «Азия» и «Азбука», которыми владеет «Азия Ритейл». Партнер самостоятельно сформировал ассортимент с учетом потребностей своих покупателей. Так, на полках появилось 46 товарных позиций из разных категорий: крупы, мука, макаронные изделия, консервация, напитки, десерты и сладости.
«Сейчас тестируем первую партию, смотрим на спрос, вкусовые предпочтения и обратную связь покупателей в Бишкеке <…>. В дальнейшем можно будет обсуждать увеличение поставок и появление продуктов "Вкусвилл" в доставке партнера», — сообщила руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами «Вкусвилла» Юлия Баринова.
- В России и странах СНГ у «Вкусвилл» более 1,8 тыс. партнеров, среди которых магазины у дома, рестораны, гостиницы, фитнес-клубы, аптечные сети, кинотеатры, АЗС, ж/д и авиаперевозчики.
- С начала 2023 года ритейлер также запустил продажи в Казахстане через дистрибьютора, увеличил поставки на Дальнем Востоке и реализовал проект бортового горячего питания с S7 Airlines.
Фото на обложке: «Вкусвилл»
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