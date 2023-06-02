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«ВкусВилл» запустил доставку товаров в Казахстане

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский онлайн-магазин продуктов для здорового питания «ВкусВилл» запустил доставку товаров в Казахстане. Сеть уже привлекла ряд партнеров из числа местных розничных компаний.

«ВкусВилл» запустил доставку товаров в Казахстане

В мае компания зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru. На сайте представлен каталог товаров ритейлера для оптового заказа в республике, узнал «Коммерсант».

В компании сообщили, что готовы принимать заявки от потенциальных партнеров для поставок своей продукции в Казахстан. Компания уже начала сотрудничать с местными партнерами, поставки осуществляются через дистрибьютора Brandpoint. В основном это товары со сроком хранения более 30 дней. 

Продукция от «ВкусВилла» сегодня уже представлена на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit. Скоро она появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.

  • В марте 2023 года «ВкуссВилл» вышел на рынок Дубая. Партнер проекта —  сервис экспресс-доставки YallaMarket от российских основателей.
  • «ВкусВилл» в ноябре 2022 года начал осваивать китайский рынок, а в декабре запустил доставку в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистане.

Фото на обложке: «ВкусВилл»

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