«ВкусВилл» начал продавать продукты под своим брендом в Дубае

«ВкусВилл» вышел на рынок Дубая, запустив там продажи товаров под собственным брендом, сообщил RB.RU представитель компании. Партнер проекта — сервис экспресс-доставки YallaMarket от российских основателей.

Сотрудничество «ВкусВилла» и YallaMarket началось в 2022 году, в конце декабря стартовали тестовые продажи продуктов бренда. После анализа первых результатов команды расшили ассортимент.

В Дубае доступны товары различных категорий: детское питание, напитки, консервация, варенье, хлебцы, шоколад и другие сладости. Самыми популярными по числу продаж стали ириски, хлебцы, пастилки апельсиновые и яблочные с инжиром.

В приложении YallaMarket товары размещены на онлайн-полке со специальными предложениями, в отдельной подборке VkusVill. Покупателям доступно несколько способов оплаты, в том числе российскими банковскими картами и GooglePay.

Продукты собирают в дарксторах, скорость доставки зависит от адреса: до 15 минут для Джумейра Лейк Тауэрс и до 60 минут в других районах. Продукты «ВкусВилла» в Дубае также можно найти в местных агрегаторах и маркетплейсах: Noon, Deliveroo, NowNow, Careem, Talabat.

Русскоязычные фаундеры Леонид Довбенко и Станислав Селезнев запустили фудтех-стартап YallaMarket весной 2021 года. В Дубае около 50% пользователей YallaMarket — русскоязычное население Дубая.

«ВкусВилл» в ноябре 2022 года начал осваивать китайский рынок, а в декабре запустил доставку в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистане.

Фото: «ВкусВилл»