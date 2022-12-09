«ВкусВилл» запустил доставку в странах ближнего зарубежья

Российская сеть продуктов здорового питания «ВкусВилл» совместно с Boxberry запустила доставку своих товаров в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистане. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Клиенты могут выбрать из более чем 1255 товаров бренда, это в основном долгосрочная продукция, которая не испортится во время перевозок. В онлайн-каталог входят косметика, витамины и БАДы, бакалея и напитки. При этом заказать продукцию бренда можно по той же цене, по которой она продается в офлайн-магазинах сети. Для клиентов также работает служба поддержки, которая поможет вернуть товар в случае необходимости.

Все заказы собираются в дарксторе в Москве, а Boxberry привозит их клиентам домой или в свои отделения, если клиент заказал самовывоз. Стоимость доставки зависит от расстояний, услугой могут воспользоватья жители 22 тыс. населенных пунктов.

Ранее «ВкусВилл» начал осваивать китайский рынок. Сеть подготовила специальные продуктовые наборы, собранные из 35 позиций. Заказать их можно на площадке китайского маркетплейса, с которым компания заключила партнерство.

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