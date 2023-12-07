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52% россиян мечтают вернуться на удаленку — исследование

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

52% россиян мечтают работать удаленно на текущем или будущем месте работы. Чаще всего в таком формате заинтересованы сотрудники в возрасте от 18 до 34 лет. Молодежь ради этого готова терять в зарплате до 30%. Об этом говорится в исследовании платформы микрообучения Skill Cup, с результатами ознакомился RB.RU.

52% россиян мечтают вернуться на удаленку — исследование

Среди работников, которые хотят сменить офисный режим на удаленный — 48% мужчины и 56% женщины. Четверть опрошенных отрицательно относятся к дистанционному формату и не готовы менять стандартную пятидневку ни при каких обстоятельствах.

Согласиться на работу из дома при условии повышения заработной платы решатся 22% россиян. О гибридном графике задумываются 18% участников исследования. Лишь 4% опрошенных сообщили, что смогли договориться с нынешним работодателем об удаленке.

Более трети россиян уверены, что удаленка влияет на эффективность работы в лучшую сторону: «из дома больше успеваешь». Только 17% опрошенных указали, что живое общение с коллегами помогает им работать лучше, чем дома.

Фото на обложке: Unsplash

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