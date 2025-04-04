ИИ может сократить 40% рабочих мест к 2033 году

«ИИ может повлиять на 40% рабочих мест во всем мире, что обеспечит рост производительности, но также вызовет опасения по поводу автоматизации и сокращения рабочих мест. Преимущества автоматизации на основе ИИ часто работают в пользу капитала, а не труда, что может усилить неравенство и снизить конкурентоспособность дешевой рабочей силы в развивающихся экономиках», — говорится в докладе «Технологии и инновации 2025» ЮНКТАД.

Однако, аналитики подчеркнули, что ИИ может не только заменить сотрудников, но и создать новые отрасли и расширить возможности людей. Инвестиции в переподготовку, повышение квалификации и адаптацию рабочей силы имеют важное значение для того, чтобы ИИ расширял возможности трудоустройства, а не устранял их, говорится в документе.

В докладе подчеркивается, что «ИИ трансформирует экономику, создавая возможности, но и создавая риски усиления неравенства». В ООН предупредили, что, хотя ИИ может стать «мощным инструментом прогресса, он не является инклюзивным по своей сути». Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан подчеркнула, что в центре развития ИИ должны находиться люди, и призвала к укреплению международного сотрудничества».

Ожидается, что к 2033 году рыночная стоимость ИИ достигнет $4,8 трлн. Однако доступ к технологиям и знаниям в этой области есть только у нескольких стран. Стоимость крупных компаний, таких как Apple, Nvidia и Microsoft, достигает $3 трлн, что сравнимо с ВВП всего Африканского континента. Такое доминирование крупных компаний и стран может усилить технологическое неравенство, считают в ЮНКТАД.

2 апреля «Авито работы» сообщили, что российские компании начали использовать ИИ для автоматизации процесса найма. По данным сервиса, 5% компаний уже системно применяют нейросети для подбора специалистов.

Фото на обложке: Matthew Nichols1 / Shutterstock / FOTODOM