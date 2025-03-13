«Работа.ру» назвала главную причину увольнения россиян

Об увольнении из-за неготовности работодателя понять заработную плату сообщили 57% респондентов. 38% опрошенных назвали причиной увольнения отсутствие карьерного роста, 37% — профессиональное выгорание, 32% — стресс.

24% участников опроса указали, что важным критерием для них стало желание работать ближе к дому. Конфликты с руководством или коллегами привели к увольнению 20% респондентов, а желание посвятить больше времени семье и здоровью отметили 14% и 11% соответственно. Переезд в другой город или страну стал причиной ухода с работы для 8% россиян.

Эксперты «Работы.ру» также выяснили, как часто россияне меняют работу. Менее 8% опрошенных проработали в своих компаниях полгода и меньше, 12% — год, 13% — два года. От 3 до 5 лет проработали 28% респондентов, от 6 до 7 лет — 11%, а от 8 до 10 лет — 10%. Более 10 лет в одном месте работы провели 15% участников исследования. 4% опрошенных работали всю жизнь в одной компании.

В конце января опрос аудиторско-консалтинговой компании Kept выявил, что более трети работодателей столкнулись с высокой текучестью кадров. 40% респондентов отметили, что тенденция текучести наблюдалась среди квалифицированных сотрудников, 37% — среди рабочего персонала, 36% — среди начинающих специалистов. Меньше всего «текучка» была среди руководителей (16%) и топ-менеджеров (7%).

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