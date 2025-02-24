Starbucks уволит 1 тыс. сотрудников для оптимизации бизнеса

Starbucks планирует сократить 1,1 тыс. корпоративных сотрудников, сообщило Associated Press со ссылкой на письмо работникам от гендиректора сети кофеен Брайана Никкола. По его словам, увольнения нужны для оптимизации бизнеса.

«Наш размер и структура могут замедлять нас, слишком много уровней, менеджеров и небольших команд и ролей, сосредоточенных в основном на координации работы», — написал Никкол. Он отметил, что задача Starbucks на данный момент — «работать более эффективно, повысить подотчетность, снизить сложность и улучшить интеграцию».

Компания также собирается закрыть набор на несколько сотен открытых вакансий. AP пишет, что в Starbucks работает 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру — таким образом, будет уволено примерно 7% всего штата. Агентство уточнило, что под сокращения не попадут работники обжарочных цехов и складов, а также бариста в кофейнях.

По данным The Wall Street Journal, предстоящее сокращение рабочих мест станет одним из крупнейших в истории Starbucks. WSJ напомнила, что в 2018 году компания объявила об увольнении около 350 корпоративных сотрудников.

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19 февраля Telegram-канал Mash сообщил о возможном возвращении Starbucks в Россию (в 2022 году местные активы сети выкупили ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати). По информации канала, американская компания уже «сделала намек» о выкупе точек за $270 млн. Откуда у Mash такие сведения, он не уточнил.

В компании Stars Coffee (новое название Starbucks в России) отказались от комментариев Mash. Тимати в разговоре с Telegram-каналом не подтвердил и не опроверг информацию о возможной продаже бизнеса. Пинский на запрос RB.RU не ответил.

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