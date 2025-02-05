Кадровая текучка: почему в России часто увольняются сотрудники

Они чувствуют, что их потенциал остается нераскрытым, и это заставляет искать альтернативы, которые смогут восполнить этот пробел.

Есть и еще одна, тесно связанная с предыдущей, причина — недостаток обратной связи, когда усилия сотрудника остаются незамеченными руководством, что подрывает мотивацию.

Другая ситуация у начинающих специалистов. Вступая в коллектив, они часто сталкиваются с трудностями в установлении контакта с коллегами. Новичкам непросто адаптироваться к существующей культуре компании, и иногда это неприятие со стороны коллектива выражено настолько сильно, что приводит к изоляции.

Согласно данным платформы hh.ru и сервиса Edstein более 40% респондентов задумывались об увольнении в первые месяцы после трудоустройства, в то же время аналитики TalentTech выяснили, что 28% россиян увольняются в первые месяцы после выхода на новую должность, а 54% опрошенных боятся не найти общий язык с командой и начальством.

Они быстро теряют интерес и не хотят брать на себя ответственность, если не видят возможности для роста и обучения. Недостаток наставничества и программ адаптации только усугубляет ощущение неуверенности и бесперспективности.

Неопытность может порождать страх перед ошибками, а отсутствие поддержки от команды только усиливает его.

Есть и универсальные причины. Независимо от опыта и возраста, сотрудники часто говорят об эмоциональном выгорании и демотивации как о критических факторах, побуждающих их уйти. Это может быть хронический неконтролируемый стресс, связанный со значительным объемом работы или отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Статистика показывает, что 76% сотрудников испытывают выгорание хотя бы один раз в течение своей карьеры. Бюрократия и ограниченные возможности для самореализации также сильно влияют на уровень удовлетворенности работой.

Когда сотрудники сталкиваются с излишними административными барьерами, их желание влиять на ситуацию и вносить вклад в развитие компании резко снижается. Рутина, неудовлетворенность политикой компании и отсутствие гибкости — это основные драйверы демотивации.

Почему не удается удержать опытных сотрудников

На практике я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда высококвалифицированные специалисты покидают компании, казалось бы, без видимых причин. При более глубоком анализе выясняется, что дело не всегда в зарплате или токсичной атмосфере. На первый план выходят более тонкие, но не менее важные факторы, связанные с самореализацией и перспективами.

Пресловутый «карьерный потолок»

Представьте себе амбициозного сотрудника, который инвестирует время и ресурсы в свое профессиональное развитие, добивается определенных успехов, а затем с горечью обнаруживает, что в компании его ждет тупик. Дальнейший рост невозможен, новые вызовы отсутствуют.

Даже конкурентоспособная зарплата и комфортная рабочая среда не способны надолго удержать такого специалиста в стенах компании. Появляется профессиональная фрустрация, которая неизбежно приводит к поиску новых возможностей.

Тут можно привести пример IT-специалиста, который блестяще справляется с текущими задачами, но не видит перспектив занять руководящую должность или перейти в более сложный и интересный проект. В итоге, такой человек уходит к конкурентам, где ему предлагают должность руководителя отдела.

Отсутствие сложных и интересных задач

Рутина демотивирует, я это уже говорила и повторюсь: как только работа превращается в механическое выполнение одних и тех же действий, специалист начинает чувствовать, что его потенциал не востребован. Он теряет энтузиазм, производительность падает, и, в конце концов, через 3-6 месяцев такой сотрудник начинает искать работу, которая будет бросать ему вызов.

В моей практике был случай, когда ведущий маркетолог, разработав и успешно внедрив новую стратегию продвижения, потерял интерес к работе, поскольку последующие задачи казались ему слишком простыми и однообразными. Несмотря на уговоры руководства, он ушел в туда, где ему предложили разработать маркетинговую стратегию с нуля.

Реализации потенциала

Сотрудник, обладающий уникальными навыками и знаниями, хочет их применять. Если компания не может предложить соответствующие задачи, специалист будет чувствовать себя не на своем месте. Представьте себе талантливого аналитика данных, который вынужден заниматься рутинной обработкой информации, вместо того чтобы разрабатывать новые алгоритмы и модели.

Рано или поздно он найдет компанию, где эти навыки будут востребованы в полной мере. Опираясь на свой опыт, скажу, что среди тех, кто уволился в течение первого года работы, много сотрудников, чьи ожидания не совпали с реальными возможностями компании.