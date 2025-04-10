Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

РШУ назвала причины увольнения сотрудников из российских компаний

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Русская школа управления (РШУ) провела исследование, чтобы выяснить, как часто и по каким причинам сотрудники увольняются из российских компаний. В опросе приняли участие 1092 представителя компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). С его результатами ознакомился Русбейс.

РШУ назвала причины увольнения сотрудников из российских компаний
  1. Новости

В 47% организаций увольнения происходят как минимум раз в месяц, в 19% — раз в квартал, в 13% — раз в полгода, и только в 21% — не чаще одного раза в год. В 90% случаев решение об уходе принимает сам сотрудник, а не работодатель.

Основные причины увольнений. Среди ключевых причин ухода — предложение от конкурентов с более выгодными условиями (49%), личные обстоятельства (45%), невысокая зарплата по сравнению с рынком (44%) и перегрузка работой (39%). Также сотрудники часто увольняются из-за несоответствия обязанностей ожиданиям (34%), отсутствия карьерного роста (32%) и конфликтов с руководителем (20%).

Аналитика, офбординг и лояльность. Большинство компаний (62%) регулярно анализируют причины увольнений, 30% делают это время от времени, и лишь 8% не занимаются этим вопросом. Программы офбординга, которые помогают плавно завершить сотрудничество, есть только в 55% организаций. 74% компаний готовы снова принять уволившихся сотрудников, если появится подходящая вакансия.

  • Опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» в марте, показал, что отказ работодателя повысить зарплату является самой распространенной причиной ухода россиян с работы (57%). 38% сотрудников увольняются в связи с отсутствием карьерного роста, 37% — из-за профессионального выгорания, а 32% — из-за стресса.

Фото на обложке: Ranglen / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме