РШУ назвала причины увольнения сотрудников из российских компаний

Русская школа управления (РШУ) провела исследование, чтобы выяснить, как часто и по каким причинам сотрудники увольняются из российских компаний. В опросе приняли участие 1092 представителя компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). С его результатами ознакомился Русбейс.

В 47% организаций увольнения происходят как минимум раз в месяц, в 19% — раз в квартал, в 13% — раз в полгода, и только в 21% — не чаще одного раза в год. В 90% случаев решение об уходе принимает сам сотрудник, а не работодатель.

Основные причины увольнений. Среди ключевых причин ухода — предложение от конкурентов с более выгодными условиями (49%), личные обстоятельства (45%), невысокая зарплата по сравнению с рынком (44%) и перегрузка работой (39%). Также сотрудники часто увольняются из-за несоответствия обязанностей ожиданиям (34%), отсутствия карьерного роста (32%) и конфликтов с руководителем (20%).

Аналитика, офбординг и лояльность. Большинство компаний (62%) регулярно анализируют причины увольнений, 30% делают это время от времени, и лишь 8% не занимаются этим вопросом. Программы офбординга, которые помогают плавно завершить сотрудничество, есть только в 55% организаций. 74% компаний готовы снова принять уволившихся сотрудников, если появится подходящая вакансия.

Опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» в марте, показал, что отказ работодателя повысить зарплату является самой распространенной причиной ухода россиян с работы (57%). 38% сотрудников увольняются в связи с отсутствием карьерного роста, 37% — из-за профессионального выгорания, а 32% — из-за стресса.

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