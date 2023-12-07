В ОАЭ открылся первый центр прикладных исследований «Эфко»

В Дубае заработал первый центр прикладных исследований (ЦПИ) «Эфко» на Ближнем Востоке. В проект инвестировали $3 млн. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
ЦПИ объединяет R&D-центр и биотехнологическую лабораторию. Это позволяет одновременно вести разработки новых рецептур и полноценный научный поиск. Специалисты смогут расширять ассортимент растительного мяса и молока, изучать потенциал использование альтернатив сахара — сладких белков — в различных продуктах.
Ранее компания «Эфко» решила поставлять полезные альтернативы сахара на предприятия ОАЭ. Инвестиции в проект на тот момент составляли 1 млрд рублей.
Один грамм сладкого белка по сладости равен 2 кг обычного сахара. При этом он не вызывает инсулинового отклика в крови, что актуально для страдающих сахарным диабетом.
Фото на обложке: «Эфко» / VK
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