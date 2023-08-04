«Эфко» начнет поставки сладкого белка в ОАЭ

Компания «Эфко» начнет поставки полезных альтернатив сахара на предприятия ОАЭ. Производитель завершил сертификацию сладких белков в этой стране, сообщили в штаб-квартире инновационных проектов компании в Дубае.
Инвестиции в проект на текущий момент составляют 1 млрд рублей, первые поставки ожидаются уже предстоящей осенью.
Как отмечают в компании, Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ считает производство сладких белков потенциально выгодным, поскольку это позволит снизить заболеваемость диабетом.
Сладкие белки содержатся в малых количествах преимущественно в тропических растениях. Вещество намного слаще обыкновенного сахара и отличается относительно невысокой калорийностью.
Извлечение таких белков из растений экономически невыгодно, поскольку их содержание там крайне незначительно. При этом белки можно воссоздать в лабораторных условиях с помощью биотехнологий.
За два года «Эфко» удалось получить в лабораторных условиях сладкий белок браззеин. Промышленная технология полностью разработана в инновационном центре «Бирюч» в Белгородской области.
Один грамм сладкого белка по сладости равен 2 кг обычного сахара. При этом он не вызывает инсулинового отклика в крови, что актуально для страдающих сахарным диабетом.
По данным компании, на сегодняшний день объем потребления сахара на Ближнем Востоке составляет порядка 16 млн тонн в год. «Эфко» планирует в ближайшие 7-10 лет заместить 10% этого рынка. Для этого, по расчетам компании, потребуется всего 400 тонн сладкого белка. Предварительно объем рынка оценивается в $800 млн.
В начале лета ESG-проект акционеров «Эфко» Healthy Innovation запустил производство двух веганских новинок — чевапчичей для жарки Hi-KEBAB и котлет со вкусом курицы HiCHICKEN. Особенность этих полуфабрикатов состоит в том, что при изготовлении используется витамин D3 не животного происхождения.
Фото на обложке: Thanatip S. /
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