«Эфко» начала производить котлеты и чевапчичи с полностью веганским витамином D3

ESG-проект акционеров «Эфко» Healthy Innovation запустил производство двух новинок: чевапчичей для жарки Hi-KEBAB и котлет со вкусом курицы HiCHIKEN. Их особенность состоит в применении витамина D3, который получили не из продуктов животного происхождения. Об этом RB.RU рассказали в «Эфко».

Полностью веганский D3 впервые используется в продуктах на российском рынке, отмечают в компании. Источником этого микроэлемента выступают рыба, яичные желтки. Также витамин синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета.

При приготовлении Hi! используется D3, полученный в результате взаимодействия грибов и водорослей. Сейчас компания экспортирует этот ингредиент, но в «Эфко» уже начали осваивать технологию его самостоятельного извлечения.

«Несмотря на то, что сама процедура была достаточно сложной, для нас было важным подготовить к выходу на рынок вкусный продукт, обогащенный витаминами и 100% friendly по отношению к веганской культуре, — говорит замдиректора по разработке новых продуктов «Эфко» Наталья Забара.

Содержание D3 на 100 г продукта составляет не менее 0,75 мкг. Также Hi-KEBAB и HiCHIKEN обогащены витамином B12, который тоже содержится преимущественно в продуктах животного происхождения

Hi-KEBAB продаются по пять штук, HiCHICKEN — по четыре котлеты в упаковках по 300 и 280 г. Калорийность на 100 г составит 211 и 199 ккал соответственно.

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Фото на обложке: «Эфко»