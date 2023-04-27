«Эфко» выкупит у голландской Upfield бренд маргарина «Пышка»

Производитель соусов и растительных масел «Эфко» выкупит права на бренд маргарина «Пышка» у голландской Upfield, сообщил RB.RU представитель «Эфко».
Маргарин для выпечки «Пышка» из растительных масел начали выпускать на заводе «Эфко» в Евдаково Воронежской области в 2023 году по лицензионному соглашению.
Оформить полный переход прав на марку планируется за два–три месяца. Стоимость сделки не раскрываается.
По данным «Ъ», «Эфко» намерена довести долю «Пышки» на рынке до 15% от всех маргаринов. В результате группа намерена занять порядка 80% премиум-сегмента в категории.
Купить «Пышку» можно в крупных федеральных сетях, таких как «Ашан», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Окей», «Перекресток», в локальных сетях и рознице. В общей сложности бренд представлен в более чем 50 российских регионах.
Маргарин «Пышка» появился на российском рынке в 2000 году.
«Эфко» выпускает в России соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!.
Фото на обложке: «Эфко»
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