Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Adidas и Reebook откроют свои магазины в РФ под вывеской ASP

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok возвращаются на российский рынок под вывеской ASP. Первый откроется до 10 декабря в аутлете «Белая дача» в Москве. Сеть запускает дистрибьютор зарубежных товаров Lestate.

Adidas и Reebook откроют свои магазины в РФ под вывеской ASP

Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, расширение розничной сети будет постепенным, сообщил глава отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров.

  • В марте 2022 года Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов. Осенью компания решила свернуть бизнес в стране.
  • В третьем квартале 2022 года бренд потерял €100 млн из-за приостановки работы в России. По итогам второго квартала компания также отчиталась об убытках в €100 млн по этой же причине.
  • В мае немецкий производитель планировал продать бизнес в России зарубежному инвестору, в июне турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group вели переговоры о покупке российской сети Adidas.
  • В октябре 2023 года права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Тогда сообщалось, что первые магазины под новым брендом откроются в Москве весной 2024 года. Ассортимент останется тем же, а цены могут вырасти «в пределах 20%».
  • Бизнесом Reebok в России с мая владеет турецкий холдинг Flo Retailing. По информации «Коммерсанта», к новому владельцу перешли 100 магазинов бренда. Компания не работает в России с конца марта 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян вывести средства до 15 декабря
  2. 2 Группа инвесторов обсуждает покупку «Яндекса» через ЗПИФ — Forbes
  3. 3 Рекордный приток денег россиян на вклады, стоимость автозапчастей выросла до 17%: главное 5 декабря
  4. 4 После ухода Heineken из России холдинг сменил название и логотип
  5. 5 СМИ узнали о проблемах при реорганизации Baring Vostok

ВОЗМОЖНОСТИ

06 декабря 2023

Акселератор для медицинских стартапов

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

08 декабря 2023

Лидеры цифровой трансформации

Все ВОЗМОЖНОСТИ