Adidas и Reebook откроют свои магазины в РФ под вывеской ASP

Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok возвращаются на российский рынок под вывеской ASP. Первый откроется до 10 декабря в аутлете «Белая дача» в Москве. Сеть запускает дистрибьютор зарубежных товаров Lestate.
Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, расширение розничной сети будет постепенным, сообщил глава отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров.
- В марте 2022 года Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов. Осенью компания решила свернуть бизнес в стране.
- В третьем квартале 2022 года бренд потерял €100 млн из-за приостановки работы в России. По итогам второго квартала компания также отчиталась об убытках в €100 млн по этой же причине.
- В мае немецкий производитель планировал продать бизнес в России зарубежному инвестору, в июне турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group вели переговоры о покупке российской сети Adidas.
- В октябре 2023 года права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Тогда сообщалось, что первые магазины под новым брендом откроются в Москве весной 2024 года. Ассортимент останется тем же, а цены могут вырасти «в пределах 20%».
- Бизнесом Reebok в России с мая владеет турецкий холдинг Flo Retailing. По информации «Коммерсанта», к новому владельцу перешли 100 магазинов бренда. Компания не работает в России с конца марта 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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