Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok возвращаются на российский рынок под вывеской ASP. Первый откроется до 10 декабря в аутлете «Белая дача» в Москве. Сеть запускает дистрибьютор зарубежных товаров Lestate.

Adidas и Reebook откроют свои магазины в РФ под вывеской ASP