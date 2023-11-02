Права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием в 2024 году