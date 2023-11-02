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Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием в 2024 году

Первые магазины под новым брендом откроются в Москве весной 2024 года. Ассортимент останется тем же, а цены могут вырасти «в пределах 20%».

  • В марте 2022 года Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов. Осенью компания решила свернуть бизнес в стране.
  • В третьем квартале 2022 года бренд потерял €100 млн из-за приостановки работы в России. По итогам второго квартала компания также отчиталась об убытках в €100 млн по этой же причине.
  • В мае немецкий производитель планировал продать бизнес в России зарубежному инвестору, в июне турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group вели переговоры о покупке российской сети Adidas.

Фото на обложке: Unsplash

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