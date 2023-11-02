Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием в 2024 году

Права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.
Первые магазины под новым брендом откроются в Москве весной 2024 года. Ассортимент останется тем же, а цены могут вырасти «в пределах 20%».
- В марте 2022 года Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов. Осенью компания решила свернуть бизнес в стране.
- В третьем квартале 2022 года бренд потерял €100 млн из-за приостановки работы в России. По итогам второго квартала компания также отчиталась об убытках в €100 млн по этой же причине.
- В мае немецкий производитель планировал продать бизнес в России зарубежному инвестору, в июне турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group вели переговоры о покупке российской сети Adidas.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Mircod подали в суд, аналоги препаратов для диабетиков стали поставлять в РФ: главное 2 ноября
- 2 Товарные знаки «Сбера», «Калашникова» и RT конфисковали в Финляндии
- 3 Фридман и Авен назвали колоссальной ошибкой миллиардные вложения на Западе
- 4 Минфин отверг обвинение Carlsberg в краже бизнеса
- 5 ВТБ намерен запретить своей дочке судебные разбирательства за рубежом
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2023
06 ноября 2023
06 ноября 2023