Суд оштрафовал TikTok за неудаление контента

Суд посчитал TikTok Pte.Ltd виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к запрещенным материалам).

Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей. Именно такую сумму суд обязал выплатить Google в конце прошлого месяца.

Санкция была применена в связи неудалением американской компании с принадлежащей ей платформы YouTube сведений, которые суд счел дискредитирующими российскую армию.

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