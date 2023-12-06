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Суд оштрафовал TikTok за неудаление контента

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис TikTok на 800 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Суд оштрафовал TikTok за неудаление контента

Суд посчитал TikTok Pte.Ltd виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к запрещенным материалам).

Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей. Именно такую сумму суд обязал выплатить Google в конце прошлого месяца.

Санкция была применена в связи неудалением американской компании с принадлежащей ей платформы YouTube сведений, которые суд счел дискредитирующими российскую армию.

Фото на обложке: Unsplash

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