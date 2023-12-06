Суд оштрафовал TikTok за неудаление контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис TikTok на 800 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».
Суд посчитал TikTok Pte.Ltd виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к запрещенным материалам).
Максимальный штраф по данной статье составляет 4 млн рублей. Именно такую сумму суд обязал выплатить Google в конце прошлого месяца.
Санкция была применена в связи неудалением американской компании с принадлежащей ей платформы YouTube сведений, которые суд счел дискредитирующими российскую армию.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 2 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
- 3 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
- 4 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году
- 5 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
06 декабря 2023
07 декабря 2023
08 декабря 2023