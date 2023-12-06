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ИИ-стартап Илона Маска X.Ai хочет привлечь $1 млрд

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ИИ-стартап Илона Маска X.Ai хочет привлечь акционерный капитал до $1 млрд, компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

ИИ-стартап Илона Маска X.Ai хочет привлечь $1 млрд

Инвестиционный раунд компания начала 29 ноября, на сегодняшний день сумма привлеченных средств составляет порядка $135 млн. Для участи в раунде инвестор должен вложить не менее $2 млн.

X.Ai был запущен летом 2023 году. К команде присоединились бывшие сотрудники компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта.

Стартап работает в тесном сотрудничестве с соцсетью X и Tesla. В ноябре X.Ai представила чат-бот Grok, созданным по мотивам романов и фильма «Автостопом по галактике». Его позиционируют как бот, который не только отвечает на любые вопросы, но и сам предлагает варианты запросов.

Grok тесно связан с X, у бота есть доступ в реальном времени к данным социальной сети.

Ранее крупные компании объединились в альянс, чтобы разработать так называемую общую модель искусственного интеллекта на основе открытого исходного кода. В альянс вошли около 50 компаний и организаций, включая крупнейшие университеты Йельский, Гарвардский и другие.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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