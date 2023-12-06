ИИ-стартап Илона Маска X.Ai хочет привлечь $1 млрд

ИИ-стартап Илона Маска X.Ai хочет привлечь акционерный капитал до $1 млрд, компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Инвестиционный раунд компания начала 29 ноября, на сегодняшний день сумма привлеченных средств составляет порядка $135 млн. Для участи в раунде инвестор должен вложить не менее $2 млн.
X.Ai был запущен летом 2023 году. К команде присоединились бывшие сотрудники компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта.
Стартап работает в тесном сотрудничестве с соцсетью X и Tesla. В ноябре X.Ai представила чат-бот Grok, созданным по мотивам романов и фильма «Автостопом по галактике». Его позиционируют как бот, который не только отвечает на любые вопросы, но и сам предлагает варианты запросов.
Grok тесно связан с X, у бота есть доступ в реальном времени к данным социальной сети.
Ранее крупные компании объединились в альянс, чтобы разработать так называемую общую модель искусственного интеллекта на основе открытого исходного кода. В альянс вошли около 50 компаний и организаций, включая крупнейшие университеты — Йельский, Гарвардский и другие.
Фото на обложке: Ascannio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 3 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
- 4 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
- 5 Искусственный интеллект, экологическая катастрофа или астероид — сценарии конца света от технологических лидеров и ученых
ВОЗМОЖНОСТИ
06 декабря 2023
07 декабря 2023
08 декабря 2023