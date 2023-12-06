Греф рассказал о подготовке преемников для себя и других топ-менеджеров «Сбера»

Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф хотя и не планирует пока покидать свой пост, но уже сейчас готовит себе преемников. Об этом Греф заявил, выступая на «Дне инвестора» в среду.

В прошлом месяце Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Грефа еще на четыре года. Он руководит банком с 2007 года.

Греф пояснил, что «выращивание» сильной команды на перспективу — это ключевая ответственность любого руководителя. По словам Грефа, важно создать условия, при которых уход руководителя не станет серьезным потрясением.

Сейчас у «Сбера», по оценке президента-председателя правления, весьма сильная команда. Однако при уходе кого-либо важно, «чтобы… отряд не заметил потерю бойца».

«Наша задача — на каждой позиции иметь двух преемников. Для меня нет никаких исключений, поэтому я очень надеюсь, когда до этого дойдет речь, компания совершенно устойчиво переживет, в том числе и мою замену», — сказал глава Сбербанка.

В ходе выступления Греф затронул тему не только собственного будущего, но и перспектив всей организации. По его словам, компания прорабатывает разные сценарии развития банковской отрасли, в том числе «сценарий судного дня».

«Ключевой риск — геополитика, сопоставимых не вижу, из него возникает целый ряд производных рисков», — сказал Греф, отметив, что в конце концов и этот риск будет снижаться.

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