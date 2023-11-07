Герман Греф переизбрался на пост главы Сбербанка и анонсировал новую «человекоцентричную» стратегию организации

Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа главой организации на новый срок. Об этом сообщается на сайте банка. Также утверждена новая стратегия банка, которая, по словам Грефа, сильно отличается от предыдущей.

Президент Сбербанка избирается на четыре года наблюдательным советом. До этого Греф продлил свои полномочия в 2019 году. Годом позже правительство выкупило у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка, после чего контроль получил Минфин. Вместе с этим прерогатива избрания главы организации перешла наблюдательному совету.

Как отмечается в сообщении совета, за годы руководства Грефа Сбербанк пережил масштабную трансформацию, а эффективность работы топ-менеджера и его команды очевидна как клиентам, так и партнерам и инвесторам.

Помимо переизбрания главы наблюдательный совет также утвердил стратегию банка на ближайшие три года. Ее детали представят 6 декабря.

По словам Грефа, новая стратегия серьезно отличается от того, чем организация занималась ранее.

«Мы приняли очень нетривиальную стратегию: она сильно отличается от того, что Сбербанк делал ранее. Главной темой выбрана человекоцентричность», — объявил Греф.

Герман Греф возглавил Сбербанк в 2007 году. О его очередном переизбрании ранее сообщали источники Frank Media.

Фото на обложке: Artem Avetisyan / Shutterstock