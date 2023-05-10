Герман Греф останется на посту главы Сбербанка еще на четыре года — Frank Media

Герман Греф останется на посту главы Сбербанка еще на четыре годы, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Его контракт планируется продлить. Аналогичные прогнозы дают участники рынка на условиях анонимности.

Президент Сбербанка избирается наблюдательным советом, согласно уставу финансовой организации. По словам собеседника издания, близкого к одному из членов совета, смена президента не ожидается, никакие разговоры по этому поводу не ведутся.

Последний раз Греф продлил полномочия на основании решения акционеров в 2019 году. В 2020 году правительство выкупило у ЦБ контрольный пакет (50%+1 акция) Сбербанка. После этого контроль получил Минфин, а избрание президента стало прерогативой наблюдательного совета.

В марте текущего года Герман Греф не ответил на вопрос, планирует ли он возглавлять Сбербанк и дальше. Он занял пост президента банка в 2007 году.

«Если предыдущая стратегия Сбербанка на 2021-2023 годы сводилась к развитию нефинансового бизнеса, то новая, очевидно, будет сфокусирована на искусственном интеллекте. При таком раскладе Греф остается», — отмечает один из собеседников издания.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, работа Сбербанка в 2022 году «помогла выстоять всей финансовой системе страны».

В марте Сбербанк финансовую отчетность по МСФО за 2022 год. Так чистая прибыль госбанка сократилась почти в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом и составила 270,5 млрд. Герман Греф назвал прошлый год сложнейшим для сектора, а также спрогнозировал инфляцию на уровне 5-6% в текущем году.

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