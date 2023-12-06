«Магнит» тестирует формат компактных магазинов в спальных районах

Ритейлер «Магнит» может расширитт формат магазинов ultra-convenience «Магнит рядом». Ранее в сентябре ритейлер запустил работу нескольких таких точек для тестов. В ближайшее время сеть запустит еще несколько таких торговых точек, а в 2024 году на основе тестов примет решение о дальнейшем масштабировании, сказано на сайте компании
Этот формат отличается небольшим размером в 60-80 кв.м. В классических магазинах формата «у дома» средняя площадь составляет 350 кв.м.
Если формат получит дальнейшее успешное развитие, то локациями будут выбраны в основном спальные районы. Ассортимент таких точек будет насчитывать 1,3-1,6 тыс. наименований. Почти треть из них составит бакалея, напитки, кофе и чай, замороженные полуфабрикаты и кондитерская продукция.
Кроме того, «Магнит рядом» предложит свежие фрукты с овощами, выпечку и незамороженное мясо.
По словам директора по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса «Магнит» Андрея Бодрова, небольшая площадь магазинов и относительно низкие затраты на запуск позволят в краткие сроки масштабировать формат.
«Магнит» активно тестирует различные проекты. В октябре ритейлер объявил о старте продаж фастфуда в магазинах «у дома». В супермаркетах Москвы и Петербурга с наиболее интенсивным трафиком сеть предлагает сэндвичи, картофель, сырные палочки, куриные стрипсы, крылья и другую продукцию для быстрого перекуса.
Фото на обложке: Larisa Rudenko /
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