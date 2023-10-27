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«Магнит» начал продавать фастфуд в своих магазинах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Магнит» запускает пилотный проект по продаже фастфуда в магазинах «у дома». Сейчас картофель фри, сэндвичи, крылья и пиццу предлагают в нескольких десятках супермаркетов Москвы и Петербурга. Если эксперимент окажется удачным, формат масштабируют. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

«Магнит» начал продавать фастфуд в своих магазинах

Ассортимент фастфуда от «Магнита» сейчас состоит примерно из 15 наименований. Помимо сэндвичей и картофеля в меню — сырные палочки, луковые кольца, куриные стрипсы, наггетсы и крылья.

Точки, в которых запустили формат с фастфудом, оборудовали фритюрницами и конвекционными печами, а блюда готовят под заказ при покупателях. Фастфуд представлен более чем в 30 магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, расположенных в локациях с высоким трафиком. 

В компании пояснили, что первые результаты проекта показали наличие спроса такой услуги среди покупателей сети. Добавление линейки блюд для быстрого перекуса привело к росту продаж в категории готовой еды на 3-7%.

По словам заместителя гендиректора, директора розничной сети «Магнит» Руслана Исмаилова, компания хочет попробовать развиваться в нишах, где освободилось пространство после ухода иностранных игроков.

В сентябре «Магнит» запустил сыроварню в одном из своих суперсторов «Магнит Экстра». А весной СМИ писали, что ритейлер собирается открыть маркетплейс с непродовольственными товарами.

Фото на обложке: Unsplash

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