«Магнит» начал продавать фастфуд в своих магазинах

«Магнит» запускает пилотный проект по продаже фастфуда в магазинах «у дома». Сейчас картофель фри, сэндвичи, крылья и пиццу предлагают в нескольких десятках супермаркетов Москвы и Петербурга. Если эксперимент окажется удачным, формат масштабируют. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.
Ассортимент фастфуда от «Магнита» сейчас состоит примерно из 15 наименований. Помимо сэндвичей и картофеля в меню — сырные палочки, луковые кольца, куриные стрипсы, наггетсы и крылья.
Точки, в которых запустили формат с фастфудом, оборудовали фритюрницами и конвекционными печами, а блюда готовят под заказ при покупателях. Фастфуд представлен более чем в 30 магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, расположенных в локациях с высоким трафиком.
В компании пояснили, что первые результаты проекта показали наличие спроса такой услуги среди покупателей сети. Добавление линейки блюд для быстрого перекуса привело к росту продаж в категории готовой еды на 3-7%.
По словам заместителя гендиректора, директора розничной сети «Магнит» Руслана Исмаилова, компания хочет попробовать развиваться в нишах, где освободилось пространство после ухода иностранных игроков.
В сентябре «Магнит» запустил сыроварню в одном из своих суперсторов «Магнит Экстра». А весной СМИ писали, что ритейлер собирается открыть маркетплейс с непродовольственными товарами.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Магнит» договорился о покупке 33% владельца крупнейшей ритейл-сети на Дальнем Востоке
- 2 Экосистемы, развлечения и разные типы потребительских корзин: как ритейлерам работать с инновациями
- 3 Возможности ресторанного рынка Узбекистана: что нужно знать ресторатору, планирующему развивать здесь свой бизнес
- 4 «Вкусвилл» открыл лабораторию по внедрению пилотных проектов и разработке уникальных продуктов
- 5 Высокая кухня+наука: эта тарелка превращает подачу блюд в шоу
ВОЗМОЖНОСТИ
27 октября 2023
29 октября 2023
30 октября 2023