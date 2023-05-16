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«Ведомости» узнали о планах «Магнита» запустить маркетплейс по продаже непродовольственных товаров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Магнит» готовится к запуску маркетплейса по продаже непродовольственных товаров, узнали «Ведомости».

«Ведомости» узнали о планах «Магнита» запустить маркетплейс по продаже непродовольственных товаров

Основное юрлицо ритейлера АО «Тандер» разместило в соцсетях рекламный ролик, в котором говорится о «современном маркетплейсе», где можно будет с доставкой за три часа заказать как продукты питания, так и товары для дома и дачи, косметику и средства для ухода, бытовую технику, аксессуары для спорта и отдыха, мебель и другое. В настоящее время ролик удален.

Предполагается, что площадка будет работать под брендом «Магнит маркет».

Представитель продовольственной сети подтвердил, что ритейлер «готовит проект под названием "Магнит маркет"» и запускал рекламу под таким названием, однако подробностей не предоставил.

Опрошенные газетой эксперты считают, что «Магнит» ищет возможности для выхода на новые для себя рынки, в том числе по продаже непродовольственных товаров.

У ритейлера уже есть подразделения, которые занимаются реализацией непродовольственных товаров, например «Магнит косметик» и «Магнит аптека». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал развитие проектов в сфере экспресс-доставки с расширением ассортимента продукции логичным шагом.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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