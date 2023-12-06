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Платежный сервис Сбербанка «ЮMoney» начал удаленно открывать карты для иностранцев

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Принадлежащий «Сберу» платежный сервис «ЮMoney» представил новую услугу. Теперь компания открывает виртуальные карты «Мир» для иностранцев. Нужно зарегистрироваться в сервисе, заказать выпуск онлайн и получить карту в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе «ЮMoney».

Платежный сервис Сбербанка «ЮMoney» начал удаленно открывать карты для иностранцев

В сообщении компании отмечается, что услуга ориентирована, в первую очередь, на туристов из Китая, поскольку поток из этой страны вырос за последний год втрое.

Пополнить баланс карты можно в банкоматах «Сбера» без комиссии. В рамках одной операции можно вносить до 15 тыс. рублей. При этом максимальная сумма пополнения в сутки 600 тыс. рублей.

В июне в России приняли закон, позволяющий иностранным туристам оформлять банковские карты российских банков.

Весной сервис «ЮMoney» запустил переводы в страны СНГ.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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