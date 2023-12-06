Платежный сервис Сбербанка «ЮMoney» начал удаленно открывать карты для иностранцев

Принадлежащий «Сберу» платежный сервис «ЮMoney» представил новую услугу. Теперь компания открывает виртуальные карты «Мир» для иностранцев. Нужно зарегистрироваться в сервисе, заказать выпуск онлайн и получить карту в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе «ЮMoney».
В сообщении компании отмечается, что услуга ориентирована, в первую очередь, на туристов из Китая, поскольку поток из этой страны вырос за последний год втрое.
Пополнить баланс карты можно в банкоматах «Сбера» без комиссии. В рамках одной операции можно вносить до 15 тыс. рублей. При этом максимальная сумма пополнения в сутки — 600 тыс. рублей.
В июне в России приняли закон, позволяющий иностранным туристам оформлять банковские карты российских банков.
Весной сервис «ЮMoney» запустил переводы в страны СНГ.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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