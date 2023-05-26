«ЮMoney» запустил денежные переводы в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Армению и Таджикистан. Совершать переводы могут пользователи сервиса с именными и идентифицированными кошельками.
Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил денежные переводы в страны СНГ. Информация об этом поступила клиентам сервиса в почтовой рассылке.
«Теперь пользователи “ЮMoney” с именными и идентифицированными кошельками могут переводить деньги в страны СНГ», – говорится в сообщении сервиса.
Переводы доступны в шесть стран: Узбекистан на карты Uzcard и HumoCard, Казахстан на карты «Мир» и Bereke Bank, Киргизию на карты «Эпкарт», Белоруссию на карты «БелКарт-Мир», Армению на карты ArCa, Таджикистан на карты «Корти Милли».
Чтобы сделать переводы, нужно зайти на страницу переводов и выбрать способ «В страны СНГ».
Несколько дней назад «ЮMoney» выпустил компактный платежный стикер для бесконтактной оплаты. Его можно наклеить рядом с камерой смартфона, на брелок или другие устройства.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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