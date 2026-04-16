TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2026 года: в списке — Алиса Лью, Мистер Бист и Папа Римский Лев XIV

TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2026 года — лидеров, инноваторов, икон, титанов, пионеров и артистов. Титанами года стали глава Google Сундар Пичаи, гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон и CEO Intel Лип-Бу Тан. Среди «икон» — фигуристка Алиса Лью, певица и дизайнер Виктория Бекхэм и актёр Итан Хоук.

В категории «Титаны» — лидеры технологий, медиа и моды

В категорию «Титаны» журнал TIME включил режиссёра и актёра Бена Стиллера, модельера и предпринимателя Ральфа Лорена, а также главу медиакорпорации Paramount Skydance Дэвида Эллисона. Компания Эллисона в последнее время оказалась в центре внимания из-за борьбы за активы Warner Bros, в которой Paramount Skydance удалось опередить Netflix.

В список также включены:

Сундар Пичаи — генеральный директор Alphabet и Google. Один из ключевых игроков в развитии ИИ-экосистемы (включая модели Gemini) и облачных технологий.

Лип-Бу Тан — генеральный директор Intel с марта 2025 года, а также один из самых известных инвесторов на американском рынке.

TIME также включил в список учёных и правозащитников

В разделе «Иконы» оказались:

иранская правозащитница Ширин Эбади,

британская певица и предприниматель Виктория Бекхэм,

актрисы Кейт Хадсон и Хилари Дафф,

актёр Итон Хоук,

фигуристка Алиса Лью, которая в 2026 году стала победительницей зимних Олимпийских игр, завоевав золото в женском одиночном катании.

Среди «Пионеров» — топ-менеджер The Walt Disney Company Джош Д’Амаро, который долгое время курировал развитие парков развлечений Disney, а в марте 2026-го официально занял пост гендиректор компании. Также в эту категорию журнал включил одного из самых известных мировых блогеров MrBeast (Мистер Бист).

В категорию «Инноваторы» вошёл астроном Тони Тайсон.

В категории «Артисты» — актёры с громкими проектами

В категории «Артисты» TIME отметил актёров Дакоту Джонсон, Бенисио дель Торо, Ри Сихорн, Ноа Уайли.

Одной из самых заметных работ Дакоты Джонсон в последнее время стала нашумевшая романтическая комедия «Материалистка», вышедшая в июне 2025 года.

Ноа Уайли покорил зрителей в медицинском сериале «Больница Питт» (The Pitt), где сыграл главную роль доктора Майкла «Робби» Робиновича.

Бенисио дель Торо сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Картина получила «Оскар» как лучший фильм и стала лидером церемонии, завоевав шесть наград, в том числе за режиссуру и сценарий.

Ри Сихорн в 2025 году сыграла главную роль в научно-фантастическом сериале «Одна из многих». В январе 2026 года актриса получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Сам проект стал одним из самых просматриваемых на Apple TV+

В список лидеров вошли главы государств и международных организаций

В категории «Лидеры» TIME включил президента США Дональда Трампа, Папу Римского Льва XIV, а также госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента Стива Уиткоффа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также в списке — премьер-министры Канады и Дании Марк Карни и Метте Фредериксен, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Среди американских политиков отмечены губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

В 2026 году TIME уделяет особое внимание ИИ

Рейтинг составляется ежегодно с 2024 года и включает политиков, бизнесменов и деятелей культуры со всего мира.

Главный редактор журнала Сэм Джейкобс отметил, что у TIME нет единой формулы для определения влиятельности: список формируется на основе ключевых историй года и людей, которые их создают. По его словам, в него входят как широко известные фигуры, так и те, кто заметен только в своей профессиональной среде.

В последние годы журнал расширяет сообщество TIME100, уделяя особое внимание направлениям, формирующим будущее — в том числе искусственному интеллекту, климату, здравоохранению и благотворительности, а также новым сферам, включая цифровых креаторов.

