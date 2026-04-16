TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2026 года: в списке — Алиса Лью, Мистер Бист и Папа Римский Лев XIV

TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2026 года: в списке — Алиса Лью, Мистер Бист и Папа Римский Лев XIVВ категории «Титаны» — глава Google Сундар Пичаи и гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон
TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2026 года — лидеров, инноваторов, икон, титанов, пионеров и артистов. Титанами года стали глава Google Сундар Пичаи, гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон и CEO Intel Лип-Бу Тан. Среди «икон» — фигуристка Алиса Лью, певица и дизайнер Виктория Бекхэм и актёр Итан Хоук.
В категории «Титаны» — лидеры технологий, медиа и моды
В категорию «Титаны» журнал TIME включил режиссёра и актёра Бена Стиллера, модельера и предпринимателя Ральфа Лорена, а также главу медиакорпорации Paramount Skydance Дэвида Эллисона. Компания Эллисона в последнее время оказалась в центре внимания из-за борьбы за активы Warner Bros, в которой Paramount Skydance удалось опередить Netflix.
В список также включены:
- Сундар Пичаи — генеральный директор Alphabet и Google. Один из ключевых игроков в развитии ИИ-экосистемы (включая модели Gemini) и облачных технологий.
- Лип-Бу Тан — генеральный директор Intel с марта 2025 года, а также один из самых известных инвесторов на американском рынке.
TIME также включил в список учёных и правозащитников
В разделе «Иконы» оказались:
- иранская правозащитница Ширин Эбади,
- британская певица и предприниматель Виктория Бекхэм,
- актрисы Кейт Хадсон и Хилари Дафф,
- актёр Итон Хоук,
- фигуристка Алиса Лью, которая в 2026 году стала победительницей зимних Олимпийских игр, завоевав золото в женском одиночном катании.
Среди «Пионеров» — топ-менеджер The Walt Disney Company Джош Д’Амаро, который долгое время курировал развитие парков развлечений Disney, а в марте 2026-го официально занял пост гендиректор компании. Также в эту категорию журнал включил одного из самых известных мировых блогеров MrBeast (Мистер Бист).
В категорию «Инноваторы» вошёл астроном Тони Тайсон.
В категории «Артисты» — актёры с громкими проектами
В категории «Артисты» TIME отметил актёров Дакоту Джонсон, Бенисио дель Торо, Ри Сихорн, Ноа Уайли.
- Одной из самых заметных работ Дакоты Джонсон в последнее время стала нашумевшая романтическая комедия «Материалистка», вышедшая в июне 2025 года.
- Ноа Уайли покорил зрителей в медицинском сериале «Больница Питт» (The Pitt), где сыграл главную роль доктора Майкла «Робби» Робиновича.
- Бенисио дель Торо сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Картина получила «Оскар» как лучший фильм и стала лидером церемонии, завоевав шесть наград, в том числе за режиссуру и сценарий.
- Ри Сихорн в 2025 году сыграла главную роль в научно-фантастическом сериале «Одна из многих». В январе 2026 года актриса получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Сам проект стал одним из самых просматриваемых на Apple TV+
В список лидеров вошли главы государств и международных организаций
В категории «Лидеры» TIME включил президента США Дональда Трампа, Папу Римского Льва XIV, а также госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента Стива Уиткоффа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Также в списке — премьер-министры Канады и Дании Марк Карни и Метте Фредериксен, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Среди американских политиков отмечены губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
В 2026 году TIME уделяет особое внимание ИИ
Рейтинг составляется ежегодно с 2024 года и включает политиков, бизнесменов и деятелей культуры со всего мира.
Главный редактор журнала Сэм Джейкобс отметил, что у TIME нет единой формулы для определения влиятельности: список формируется на основе ключевых историй года и людей, которые их создают. По его словам, в него входят как широко известные фигуры, так и те, кто заметен только в своей профессиональной среде.
В последние годы журнал расширяет сообщество TIME100, уделяя особое внимание направлениям, формирующим будущее — в том числе искусственному интеллекту, климату, здравоохранению и благотворительности, а также новым сферам, включая цифровых креаторов.
Читайте также: Кнопочные телефоны, эмоциональность и усталость от ИИ: названы главные тренды 2026-го по версии The New York Times