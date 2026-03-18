Новым главой Disney официально стал Джош Д’Амаро: его глобальная цель — объединить активы компании в экосистему

18 марта 2026 года на годовом собрании акционеров Walt Disney Джош Д’Амаро официально стал генеральным директором, сменив Боба Айгера. Как отмечает Bloomberg, он получает бизнес с прибыльными парками, успешной киностудией и растущим стримингом, но с акциями, которые с 2022 года выросли лишь на 9%. За это же время бумаги Netflix увеличились более чем втрое, а Fox — почти вдвое.

Парки и развлечения — сейчас главный источник прибыли

Джош Д’Амаро работает в Disney уже 28 лет. Последние пять лет он возглавлял направление парков и развлечений. Это подразделение обогнало медиабизнес и стало ключевым источником прибыли компании, что подчёркивает изменение структуры доходов Disney.

Как пишет Bloomberg, недавно Disney дала слабый прогноз роста. В компании указали на сложности с привлечением иностранных туристов в американские парки. Также Disney предупредила о продолжающемся росте затрат на трансляцию спортивных событий.

Инвесторы переживают из-за изменений в медиаиндустрии — раньше Disney в ней доминировала, но теперь теряет позиции.

Новый CEO берёт курс на усиление позиций медиабизнеса и стриминга

Д’Амаро предстоит укрепить позиции Disney в традиционном медиабизнесе. Этот сегмент сталкивается со снижением линейного телевидения и замедлением роста подписчиков стриминга.

Для этого он будет работать вместе с Даной Уолден, которая получила должность президента и креативного директора и будет курировать кино, стриминг и ТВ.

Конкуренция усиливается из-за объединения Paramount и Warner Bros

После объединения Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery на рынке появится новый крупный игрок, уточняет Bloomberg. Объединённый сервис может достичь аудитории около 200 млн подписчиков по всему миру — это сопоставимо с аудиторией стриминга Disney без учёта ESPN*Американский международный базовый кабельный спортивный канал, компанией совместно владеют The Walt Disney Company (80%) и Hearst Communications (20%).

Аналитики, чьи слова приводит издание, считают, что Disney может повысить стоимость компании, выделив ESPN и телеканалы ABC в отдельный бизнес. По их словам, эти активы всё меньше вписываются в стратегию компании, которая сейчас смещает фокус на развлечения и парки.

Новый CEO объединит парки, стриминг и игры в одну экосистему

Джош Д’Амаро делает ставку на объединение всех направлений Disney в единую экосистему. Речь идёт о связке контента стримингового сервиса, парков, спортивных активов и игровых сервисов.

Одним из первых шагов в этой стратегии стали $1,5 млрд инвестиций в компанию Epic Games, занимающуюся разработкой компьютерных игр. Партнёры планируют создать совместную развлекательную экосистему на базе брендов Disney, которая объединит контент и игровые сценарии.

Эксперты Bloomberg также замечают, что Джош Д’Амаро говорил о важности применении ИИ, дополненной и виртуальной реальности для создания более глубокого пользовательского опыта.

Джош Д’Амаро усиливает команду под стратегию роста

Параллельно Джош Д’Амаро перестраивает управленческую команду под новую модель развития.

Направление парков возглавит президент Disneyland Томас Мазлум — компания уже реализует здесь программу расширения на $60 млрд.

За коммуникации будет отвечать Пол Рёдер (25 лет работает в Disney).

Стримингом займутся со-главы сервиса Джо Эрли (Disney+ и Hulu) и Адам Смит (также директор по продукту и технологиям Disney Entertainment и ESPN).

Контролировать работу стриминга будут Дана Уолден (президент и креативный директор Disney Entertainment, претендовала на пост СЕО) и Алан Бергман (руководит Disney Studios — Marvel, Pixar, Lucasfilm и др.).

Контекст

С 2016 года Disney прошла через серию крупных изменений. В 2019 году компания закрыла сделку по покупке 21st Century Fox за $71,3 млрд и запустила Disney+, который в первый день набрал 10 млн пользователей, а к 2024–2026 годам — более 150 млн.

Пандемия в 2020–2021 годах ударила по ключевым направлениям: парки и кинотеатры закрывались, релизы переносились, а бизнес сместился в сторону стриминга. В 2022 году акции компании упали более чем на 40%, после чего Боб Айгер вернулся на пост CEO и начал перестройку бизнеса.

К 2025 году Disney восстановила позиции в кино и приблизилась к $6 млрд мировых сборов, однако результаты остаются ниже рекордов 2019 года. Одновременно компания продолжает балансировать между развитием стриминга, франшиз и новыми инвестициями, включая проекты в играх и парках.