Новым главой Disney официально стал Джош Д’Амаро: его глобальная цель — объединить активы компании в экосистему
Новый СЕО ставит амбициозную цель — вернуть Disney в топы рынка
18 марта 2026 года на годовом собрании акционеров Walt Disney Джош Д’Амаро официально стал генеральным директором, сменив Боба Айгера. Как отмечает Bloomberg, он получает бизнес с прибыльными парками, успешной киностудией и растущим стримингом, но с акциями, которые с 2022 года выросли лишь на 9%. За это же время бумаги Netflix увеличились более чем втрое, а Fox — почти вдвое.
Парки и развлечения — сейчас главный источник прибыли
Джош Д’Амаро работает в Disney уже 28 лет. Последние пять лет он возглавлял направление парков и развлечений. Это подразделение обогнало медиабизнес и стало ключевым источником прибыли компании, что подчёркивает изменение структуры доходов Disney.
Как пишет Bloomberg, недавно Disney дала слабый прогноз роста. В компании указали на сложности с привлечением иностранных туристов в американские парки. Также Disney предупредила о продолжающемся росте затрат на трансляцию спортивных событий.
Инвесторы переживают из-за изменений в медиаиндустрии — раньше Disney в ней доминировала, но теперь теряет позиции.
Новый CEO берёт курс на усиление позиций медиабизнеса и стриминга
Д’Амаро предстоит укрепить позиции Disney в традиционном медиабизнесе. Этот сегмент сталкивается со снижением линейного телевидения и замедлением роста подписчиков стриминга.
Для этого он будет работать вместе с Даной Уолден, которая получила должность президента и креативного директора и будет курировать кино, стриминг и ТВ.
Конкуренция усиливается из-за объединения Paramount и Warner Bros
После объединения Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery на рынке появится новый крупный игрок, уточняет Bloomberg. Объединённый сервис может достичь аудитории около 200 млн подписчиков по всему миру — это сопоставимо с аудиторией стриминга Disney без учёта .
Аналитики, чьи слова приводит издание, считают, что Disney может повысить стоимость компании, выделив ESPN и телеканалы ABC в отдельный бизнес. По их словам, эти активы всё меньше вписываются в стратегию компании, которая сейчас смещает фокус на развлечения и парки.
Новый CEO объединит парки, стриминг и игры в одну экосистему
Джош Д’Амаро делает ставку на объединение всех направлений Disney в единую экосистему. Речь идёт о связке контента стримингового сервиса, парков, спортивных активов и игровых сервисов.
Одним из первых шагов в этой стратегии стали $1,5 млрд инвестиций в компанию Epic Games, занимающуюся разработкой компьютерных игр. Партнёры планируют создать совместную развлекательную экосистему на базе брендов Disney, которая объединит контент и игровые сценарии.
Эксперты Bloomberg также замечают, что Джош Д’Амаро говорил о важности применении ИИ, дополненной и виртуальной реальности для создания более глубокого пользовательского опыта.
Джош Д’Амаро усиливает команду под стратегию роста
Параллельно Джош Д’Амаро перестраивает управленческую команду под новую модель развития.
- Направление парков возглавит президент Disneyland Томас Мазлум — компания уже реализует здесь программу расширения на $60 млрд.
- За коммуникации будет отвечать Пол Рёдер (25 лет работает в Disney).
- Стримингом займутся со-главы сервиса Джо Эрли (Disney+ и Hulu) и Адам Смит (также директор по продукту и технологиям Disney Entertainment и ESPN).
- Контролировать работу стриминга будут Дана Уолден (президент и креативный директор Disney Entertainment, претендовала на пост СЕО) и Алан Бергман (руководит Disney Studios — Marvel, Pixar, Lucasfilm и др.).
Контекст
С 2016 года Disney прошла через серию крупных изменений. В 2019 году компания закрыла сделку по покупке 21st Century Fox за $71,3 млрд и запустила Disney+, который в первый день набрал 10 млн пользователей, а к 2024–2026 годам — более 150 млн.
Пандемия в 2020–2021 годах ударила по ключевым направлениям: парки и кинотеатры закрывались, релизы переносились, а бизнес сместился в сторону стриминга. В 2022 году акции компании упали более чем на 40%, после чего Боб Айгер вернулся на пост CEO и начал перестройку бизнеса.
К 2025 году Disney восстановила позиции в кино и приблизилась к $6 млрд мировых сборов, однако результаты остаются ниже рекордов 2019 года. Одновременно компания продолжает балансировать между развитием стриминга, франшиз и новыми инвестициями, включая проекты в играх и парках.
- Nebius привлекла $4 млрд через облигации: компания Аркадия Воложа отправит деньги на развитие дата-центров Изначально бизнес рассчитывал на $3,75 млрд 18 марта 2026, 19:10
- Глава Nvidia назвал нейроассистента OpenClaw «следующим ChatGPT»: акции китайских ИИ-компаний выросли почти на 20% Главная особенность OpenClaw — умение самостоятельно выполнять задачи пользователя 18 марта 2026, 19:00
- К 2031-му активных потребителей станет на 5 млн меньше — их заменят ИИ-агенты, и бизнесу придётся адаптироваться На Альфа-Саммите в Екатеринбурге обсудили, с какими вызовами столкнётся бизнес в ближайшие годы и почему без технологий не обойтись. 18 марта 2026, 16:05
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами