Российская фармкомпания «Петровакс» договорилась о поставках онкопрепаратов из Китая

Российская биофармкомпания «Петровакс» договорилась с китайской Jiangsu Hengrui на поставку медикаментов, среди которых — онкопрепарат камрелизумаб. Его планируется зарегистрировать в РФ в 2024 году с дальнейшей локализацией препарата в стране до стадии субстанции, узнал «Коммерсантъ».

Камрелизумаб относится к ингибиторам белка PD-1 — тому же классу, что пембролизумаб (оригинальный препарат «Китруда» от MSD) и ниволумаб («Опдиво» от американской BMS).

По данным Headway Company, пембролизумаб и ниволумаб лидируют по госзакупкам в сегменте онкопрепаратов в январе—сентябре 2023 года. За это время операторы госзаказа закупили этих средств совокупно на 26,5 млрд рублей.

Камрелизумаб одобрен три года назад в Китае для лечения рака печени. Препарат проходит испытания по другим показаниям. Заявку от Jiangsu Hengrui и его партнера из Южной Кореи на регистрацию этого средства в комбинации с другим препаратом сейчас рассматривает Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

После февраля 2022 года международные фармкомпании, включая Pfizer, Eli Lilly, Novartis, «Виатрис», Sanofi, MSD, приостановили инвестиции в Россию, как и проведение новых клинических исследований.

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