Америанская Eli Lilly передаст российский бизнес швейцарской Swixx Biopharma

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила передать российский бизнес швейцарской Swixx Biopharma, сообщает «Коммерсантъ». Это уже второй случай, когда Swixx Biopharma получает такие активы, ранее компании перешел бизнес Bristol-Myers Squibb.
По словам собеседников издания, которые работали в российском подразделении Eli Lilly, подготовка к передаче бизнеса продолжается с февраля. В прошлом месяце в представительстве сменили топ-менеджеров. Пост гендиректора ООО «Лилли Фарма» заняла Екатерина Ибрагимова, сменив Ирину Запорожец.
Несмотря на изменения, поставки в страну всех препаратов американского производителя не прекратятся, говорит еще один собеседник издания. Также в компании продолжит работу часть нынешнего коллектива вместе с новым гендиректором.
Американская Eli Lilly прекратила инвестиции в РФ, а также отменила новые клинические испытания в марте 2022 года в рамках антироссийских санкций. Кроме того, производитель приостановил поставки в страну не жизненно необходимых препаратов. Средства от продаж в РФ компания обещала передавать организациям, помогающим Украине.
В числе медикаментов Eli Lilly, которые перестали привозить в РФ, — препарат от эректальной дисфункции «Сиалис».
Ранее американская компания «Виатрис» прекратила поставки в Россию популярного средства для повышения потенции «Виагра».
Фото на обложке: Michael Vi /
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