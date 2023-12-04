«Тинькофф» запустил переводы в Бразилию

Банк «Тинькофф» запустил международные переводы в Бразилию в национальной валюте этой страны, сообщили в кредитной организации. Теперь число стран, доступных для переводов «Тинькофф», составляет 37.

Для клиентов с подписками Premium или Private операции будут полностью бесплатны. Для остальные комиссия составит 60 реалов.

Переводы доступны во все бразильские банки, они осуществляются по реквизитам банковского счета. Воспользоваться услугой можно через чат или по звонку.

В прошлом месяце клиентам «Тинькофф» стали доступны переводы в Таиланд. Они осуществляются через систему SWIFT.

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