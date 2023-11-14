«Тинькофф банк» запустил переводы в банки Таиланда

«Тинькофф банк» запустил денежные переводы для физлиц в тайских батах через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT. Суточный лимит по сумме перевода составляет до 50 тыс. бат в любой банк Таиланда — 127 тыс. рублей. Исключение Kbank — 300 тыс. бат в сутки, или примерно 763 тыс. рублей.

Деньги можно будет переводить через приложение или личный кабинет на сайте банка. При этом операции будут бесплатными только для премиальных клиентов, для остальных комиссия составит 700 бат (примерно 1780 рублей), пишет РБК.

В июле 2023 года США ввели санкции против банка «Тинькофф», после чего у банка начались проблемы с валютными переводами. Позднее кредитная организация возобновила возможность делать валютные переводы — в том числе за границу. Задержки сведены к минимуму, но во многом сроки зависят от банка-корреспондента.

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