В службе поддержки «Тинькофф банка» заявили, что кредитная организация возобновила возможность делать валютные переводы — в том числе за границу. Задержки сведены к минимуму, но во многом сроки зависят от банка-корреспондента (с некоторыми из которых ситуация «до сих пор проясняется» после включения «Тинькофф банка» в санкционные списки).

«Тинькофф» восстановил возможность делать валютные переводы