«Тинькофф» восстановил возможность делать валютные переводы

В службе поддержки «Тинькофф банка» заявили, что кредитная организация возобновила возможность делать валютные переводы — в том числе за границу. Задержки сведены к минимуму, но во многом сроки зависят от банка-корреспондента (с некоторыми из которых ситуация «до сих пор проясняется» после включения «Тинькофф банка» в санкционные списки).
Хорошими новостями первыми поделились корреспонденты Frank Media: с минимальными ограничениями можно переводить американские доллары и юани, а вот евро перевести за рубеж не получится (доступны только переводы в Сбер и «Росбанк»).
Подробнее о доступных направлениях валютных переводов:
- тенге можно перевести в несколько казахстанских банков-партнеров, а вот рубли — только во Freedom Finance,
- гонконгские доллары можно направить в ряд российских банков, в Китай, в кыргызстанский коммерческий банк «Кыргызстан» и непосредственно в гонконгский банк PanPay,
- доллары США можно перевести в Сбербанк, в таджикистанский «Ориенбанк» и в ряд банков Азербайджана и Киргизии,
- юани можно отправить в Китай, в гонконгский филиал Bank of China и в казахстанский Freedom Finance.
Фото на обложке: Sergio Photone /
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