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«Тинькофф» восстановил возможность делать валютные переводы

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В службе поддержки «Тинькофф банка» заявили, что кредитная организация возобновила возможность делать валютные переводы — в том числе за границу. Задержки сведены к минимуму, но во многом сроки зависят от банка-корреспондента (с некоторыми из которых ситуация «до сих пор проясняется» после включения «Тинькофф банка» в санкционные списки).

«Тинькофф» восстановил возможность делать валютные переводы

Хорошими новостями первыми поделились корреспонденты Frank Media: с минимальными ограничениями можно переводить американские доллары и юани, а вот евро перевести за рубеж не получится (доступны только переводы в Сбер и «Росбанк»).

Подробнее о доступных направлениях валютных переводов:

  • тенге можно перевести в несколько казахстанских банков-партнеров, а вот рубли — только во Freedom Finance,
  • гонконгские доллары можно направить в ряд российских банков, в Китай, в кыргызстанский коммерческий банк «Кыргызстан» и непосредственно в гонконгский банк PanPay,
  • доллары США можно перевести в Сбербанк, в таджикистанский «Ориенбанк» и в ряд банков Азербайджана и Киргизии,
  • юани можно отправить в Китай, в гонконгский филиал Bank of China и в казахстанский Freedom Finance.
О том, что банк попал под блокирующие санкции стало известно 20 июля, после чего начались проблемы с валютными переводами.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

 

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