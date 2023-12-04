КАМАЗ вывел на российский рынок IT-компанию KAMAZ Digital, которая будет действовать как разработчик программного обеспечения, поставщик готовых IT-решений и консультант по цифровой трансформации для промышленных и транспортных компаний. Об этом RB.RU сообщил представитель КАМАЗа.
KAMAZ Digital появилась в 2018 году как «Центр цифровой трансформации». Ее создали по инициативе гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, она должна была обеспечивать цифровое развитие производственных и логистических предприятий группы, повышать качество управления производством и снижать издержки.
С 2020 года предприятие функционирует как дочерняя IT-компания.
KAMAZ Digital занимается разработкой и внедрением ПО и сложных программно-аппаратных комплексов для планирования, автоматизации и управления производством и мониторинга работы оборудования и персонала.
В портфеле компании — более 20 IT-решений. Так, KAMAZ Digital является разработчиком и оператором первого в России сервиса пассажирских перевозок по требованию «Челнок», который работает в Москве, Московской области и Республике Татарстан. На основе технологии построения динамического маршрута компания работает над логистическим решением «Челнок Cargo» для перевозки сборных грузов по городу.
Штат компании насчитывает более 220 сотрудников. В 2022 выручка KAMAZ Digital составила 250 млн рублей, в 2023 компания планирует закрыть год с оборотом более 650 млн рублей.
Изображение: Сайт KAMAZ Digital
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