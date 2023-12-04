В России разработали виртуального логопеда

В Московском физико-техническом институте разработали «виртуального логопеда». Приложение поможет устранить дефекты речи как детям, так и взрослым. Об этом «Известиям» рассказали авторы проекта.
Пользовательская записи конвертируется в спектограммы (отображение звука на графике), которые затем нарезаются на фреймы. В приложение анализируется произношение, после выводятся возможные дефекты речи и рекомендации по их исправлнию.
Произношение оценивается практически также, как и проводится диагностика. Однако конечный алгоритм сравнивает запись речи пользователя во время выполнения задания с целевым результатом. В случае с «виртуальным логопедом» разработано специальное решение для генерации звука говорящего без каких-либо нарушений, отметили авторы проекта.
- Умение презентовать себя голосом — навык, который всегда был важным для работы, учёбы и личного общения. Но сейчас, в эпоху подкастов, войсов и аудиоконференций, он периодически становится чуть ли не единственным инструментом в арсенале. Именно поэтому важно научиться им управлять. Как взять под контроль свой тембр и интонации, рассказывал RB.RU основатель сервиса для знакомств OneStep Сергей Пехерт.
Фото на обложке: Unsplash
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