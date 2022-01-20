От питча до конференции. Как управлять голосом и говорить так, чтобы вас слушали

Умение презентовать себя голосом — навык, который всегда был важным для работы, учёбы и личного общения. Но сейчас, в эпоху подкастов, войсов и аудиоконференций, он периодически становится чуть ли не единственным инструментом в арсенале. Именно поэтому важно научиться им управлять.

Работа с пользователями показала, что у многих людей из разных профессиональных сфер возникают сложности с представлением себя голосом и в целом с вербальной коммуникацией. Я решил разобраться в вопросе и изучил приемы, которые помогают управлять впечатлением о себе с помощью голоса.

Я тестировал их в деловом общении с коллегами и во время решения бизнес-задач. Через несколько месяцев практики они помогли вывести коммуникации на новый уровень, быстрее и эффективнее закрывать рабочие вопросы.

Аналитическая компания Quantified Impressions провела исследование среди 1 000 слушателей, предлагая им послушать выступления топ-менеджеров. Оказлалось, что большинство оценивали в первую очередь тембр и интонацию, а не наполнение речи спикеров. Слушатели посчитали людей с тихими и уставшими голосами слишком пассивными и напряженными. А уверенный тон ассоциировался с умом и успешностью.

Вот несколько способов управлять своим голосом и делать так, чтобы он помогал решать бизнес-задач, а не затруднял их.

Потренируйтесь держать размеренный темп и делать паузы

В университета Шеффилда в процессе исследования ученые смогли вывести формулу голоса, который максимально располагает других людей.

Эксперимент показал, что для привлекательной речи нужно понижать интонацию к концу фраз, выдерживать паузу между словами на 0,48 секунд и говорить не более 164 слов в минуту.

Разумеется, не нужно идти на деловую встречу с хронометром или считать слова в питче. Но потренироваться заранее говорить в размеренном темпе и делать смысловые паузы стоит — чтобы суетливый темп и быстрота речи не сбивали партнёров или коллег.

Работайте над расслаблением мышц лица

Слишком высокие тона во время разговора, согласно опросам, часто вызывают у людей недоверие и настороженность. Вряд ли это именно те эмоции, которые хотят транслировать топ-менеджеры своим клиентам или подрядчикам.

Проблему можно решить, если взять под контроль положение подбородка. Когда подбородок высоко поднят, горло напряжено, а именно это создает неприятные нотки в голосе. Расслабьте эту зону, и тогда воздух будет свободно выходить, обеспечивая более низкое звучание.

Демонстрируйте лицом эмоцию, которую хотите передать

Голос передает чувства, которые мы испытываем в момент речи. Некоторые компании даже разрабатывают технологии по изучению эмоционального состояния человека при разговоре по телефону.

Если вы часто проводите удаленные конференции, важно научиться передавать именно ту эмоцию, которую нужно для рабочих задач: мягкость и теплоту или жесткость и решительность. Сделать это помогает соответствующее выражение лица.

Чтобы увидеть, как это работает, попробуйте сделать две пробные аудиозаписи на диктофон. В первой говорите с нахмуренным лицом, во второй — с улыбкой. Затем сравните, как сильно изменился голос.

Выполняйте дыхательные практики для глубины звучания

Писательница Арлин Кунчич, автор популярных книг о социальной тревожности, рекомендует использовать для самопрезентации диафрагмальное дыхание. Благодаря ему речь становится более плавной, исчезает одышка и нотки беспокойства. Вы сможете общаться более глубоким и объемным голосом и транслировать надёжность команде.

Принцип заключается в том, чтобы в процессе дыхания поднималась не грудная клетка, а живот. Положите руку в районе пупка и попробуйте сделать вдох на десять счетов. Обязательно выпрямите корпус. Из-за сутулой спины диафрагма зажимается и не получается набрать достаточное количество воздуха на вдохе. Чтобы выпрямиться, сведите вместе лопатки и медленно опустите плечи.

Тренируйте дикцию и пренебрежительное говорение

Предпринимателям важна хорошая дикция — чтобы максимально четко ставить рабочие задачи и получать от сотрудников именно то, что требуется. Есть простые практики, которые помогут сделать артикуляцию чище перед важным разговором.

Имитируйте зевоту. При характерном движении челюсть и лицевые мышцы расслабляются, благодаря чему вы избавляетесь от зажимов и можете говорить свободнее. Проговаривайте скороговорки. Это проверенный способ сделать речь более четкой, а произношение — более внятным. Обратите внимание на те скороговорки, которые вам тяжело произносить. Скорее всего, у вас есть трудности со звуками, которые в них встречаются. Используйте упражнение с винной пробкой. Зажмите ее между зубами таким образом, чтобы она не касалась языка. После этого начинайте медленно проговаривать алфавит. Когда у вас начнет получаться, формируйте слоги и целые слова. Это простое упражнение улучшит вашу дикцию. Произносите отдельно буквы и слоги. Начните с глухих согласных, которые часто проглатываются в процессе разговора — п, ф, т, с, ш, к, ч, щ, ц, х. Четко проговорите каждую букву по несколько раз. Расслабьте горло. Для этого поочередно произносите два слога: «кью», сильно округляя губы, и «икс», широко улыбаясь. Повторите упражнение не менее тридцати раз. Во время этой практики напрягаются губы, что делает слова четче. А за счет расслабленной гортани голос становится глубже. Читайте текст, используя только гласные или только согласные буквы. Звуки станут вибрирующими и более интенсивными, благодаря чему вам будет проще вещать на большую аудиторию.

Делайте вибрационный массаж

Это еще одна практика, которая поможет говорить в полную силу и правильно произносить все звуки.

Несколько минут массируйте две точки у основания носа и произносите протяжное «м-м-м». Почувствуйте легкую вибрацию в небе. Затем перейдите к точкам на щеках, которые расположены возле крыльев носа. Массируя их, поочередно закрывайте каждую ноздрю. Звук «м» при этом делайте более низким.

При правильном выполнении массажа вы почувствуете вибрацию в открытой ноздре. Далее издавайте звук «в» таким образом, чтобы максимально участвовала верхняя губа. Помассируйте точку над ней. И в завершение практики проговаривайте букву «з», направляя воздух в середину нижней губы. В конце помассируйте точку между ртом и подбородком.

Записывайте себя на аудио и фиксируйте в речи слова-паразиты

Коллегам будет тяжелее воспринимать вашу речь, если в ней много слов вроде «короче», «так вот», «типа», «э-э-э», «это самое». Вы можете сами не замечать, что используете слова-паразиты на работе.

Записывайте свои разговоры на аудио или видео, чтобы потом была возможность их прослушать. Так вы начнете слышать ошибки. Обычно слова-паразиты появляются в тот момент, когда вы говорите быстрее, чем думаете. Попробуйте заменить ненужные звуки и слова на короткие паузы.

Эти техники и упражнения лучше работают, если заниматься ими регулярно. Посвятить полчаса работе над голосом прямо перед питчем или выступлением на конференции — лучше, чем ничего.

Но для того, чтобы овладеть своим голосом и использовать его для профессионального роста, посвящайте занятиям несколько минут в начале или конце рабочего дня.

Фото на обложке: Shutterstock / Annette Shaff