Минцифры предложило разделить реестр российского софта на две категории

Минцифры вместе с профильными софтверными ассоциациями разработало новые правила, по которым российские разработчики ПО смогут получать преференции при госзакупках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В реестре выделят две категории:
- В одну добавят поставщиков, которые докажут «достаточный уровень переработки» ПО, основанного на компонентах open source, обеспечат совместимость с отечественными процессорами и браузерами и обучение пользователей. Эти поставщики смогут пользоваться всеми преференциями — налоговыми и неналоговыми льготами.
- Для софта из второй части реестра сохранятся только налоговые льготы.
По планам, изменения вступят в силу уже в первом квартале 2024 года.
По действующим правилам, чтобы софт оказался в реестре, его владелец должен быть зарегистрирован в РФ, россияне в компании должны владеть 50%, а сумма выплат зарубежным правообладателям не должна превышать 30%.
Дополнительные требования к ПО устанавливаются 325-м постановлением. В нынешней версии документа нет требований, касающихся переработки open source, совместимости с отечественными процессорами и других.
Фото на обложке: Unsplash
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