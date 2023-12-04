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Минцифры предложило разделить реестр российского софта на две категории

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры вместе с профильными софтверными ассоциациями разработало новые правила, по которым российские разработчики ПО смогут получать преференции при госзакупках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Минцифры предложило разделить реестр российского софта на две категории

В реестре выделят две категории:

  • В одну добавят поставщиков, которые докажут «достаточный уровень переработки» ПО, основанного на компонентах open source, обеспечат совместимость с отечественными процессорами и браузерами и обучение пользователей. Эти поставщики смогут пользоваться всеми преференциями — налоговыми и неналоговыми льготами.
  • Для софта из второй части реестра сохранятся только налоговые льготы.

По планам, изменения вступят в силу уже в первом квартале 2024 года.

По действующим правилам, чтобы софт оказался в реестре, его владелец должен быть зарегистрирован в РФ, россияне в компании должны владеть 50%, а сумма выплат зарубежным правообладателям не должна превышать 30%.

Дополнительные требования к ПО устанавливаются 325-м постановлением. В нынешней версии документа нет требований,  касающихся переработки open source, совместимости с отечественными процессорами и других.

Фото на обложке: Unsplash

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