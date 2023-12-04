Цена биткоина побила полуторогодовалый рекорд

Стоимость биткоина впервые с конца апреля 2022 года превысила $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По данным на 4:48 по мск она достигла $40,8 тыс., позднее снизилась до $40,6 тыс. В последний раз этого уровня цена этой валюты достигала в конце апреля 2022 года. Всего за сутки стоимость электронной валюты поднялась на $1097.
Coindesk
Курс первой криптовалюты стремительно поднимается c начала года. Рост в частности обусловлен новостями о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин.
Фото на обложке: Unsplash
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