Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Цена биткоина побила полуторогодовалый рекорд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Стоимость биткоина впервые с конца апреля 2022 года превысила $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Цена биткоина побила полуторогодовалый рекорд

По данным на 4:48 по мск она достигла $40,8 тыс., позднее снизилась до $40,6 тыс. В последний раз этого уровня цена этой валюты достигала в конце апреля 2022 года. Всего за сутки стоимость электронной валюты поднялась на $1097.

Coindesk

Курс первой криптовалюты стремительно поднимается c начала года. Рост в частности обусловлен новостями о возможном одобрении первого спотового ETF на биткоин.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Автоматизированные системы паспортного контроля, рост спроса на аренду отелей: главное для бизнеса 2 декабря
  2. 2 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
  3. 3 Как и где купить криптовалюту в России?
  4. 4 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
  5. 5 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2023

Бизнес-инкубатор МГУ

06 декабря 2023

Акселератор для медицинских стартапов

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ